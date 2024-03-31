Hans Pfeifer

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德國右翼民粹勢力通過Tiktok籠絡青少年
德國右翼民粹勢力通過Tiktok籠絡青少年
德國政壇如今越來越注重TikTok這個以青少年用戶為主的社交平台。尤其是右翼民粹的德國另類選擇黨，其政治人物非常積極地運用這款來自中國的APP來籠絡青少年。
文化
2024年3月31日
2024年3月31日
德國農民在抗議什麼？
德國農民在抗議什麼？
德國財政出現600億歐元的大窟窿後，政府被迫執行緊縮措施，其中包括取消對農民的一些優惠政策。此舉引發農民憤怒的抗議，將曳引車開上高速路或者市中心。
政治
2024年1月9日
2024年1月9日
中東戰爭與德國社會的裂痕
中東戰爭與德國社會的裂痕
就10月7日哈馬斯對以色列發起的恐怖襲擊所造成的影響，德國聯邦總統施泰因邁爾邀請猶太群體和穆斯林群體的代表在其官邸進行了一場圓桌對話。與會嘉賓表示，德國社會存在著一條深深的裂痕。
政治
2023年11月9日
2023年11月9日
調查：三分之一的德東居民希望有個「領袖」
調查：三分之一的德東居民希望有個「領袖」
一項最新研究顯示，在德國東部，仇視穆斯林和外國人以及民族沙文主義的思想相當普遍，反猶主義也大行其道。對威權治理者抱有好感的人則比例較高。
社會
2023年6月29日
2023年6月29日
民族主義陰霾籠罩的俄羅斯
民族主義陰霾籠罩的俄羅斯
俄羅斯總統普丁的施政理念是什麼？他在追隨怎樣的意識形態？一些專家認為，普丁的講話中，新右翼思想的痕跡越來越明顯。
政治
2022年3月4日
2022年3月4日
德國大選：選項黨敲定競選搭檔
德國大選：選項黨敲定競選搭檔
通過黨內投票，右翼民粹的選項黨推舉威德爾和楚帕拉二人代表該黨參加今年秋季的德國聯邦議院選舉。上述兩人均受到選項黨內的極右陣營支持。對該黨主席默伊滕來說，這無疑是一次慘敗經歷。
政治
2021年5月26日
2021年5月26日
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