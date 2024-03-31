Hans Pfeifer

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德国右翼民粹势力通过Tiktok笼络青少年
德国右翼民粹势力通过Tiktok笼络青少年
德国政坛如今越来越注重TikTok这个以青少年用户为主的社交平台。尤其是右翼民粹的德国选项党，其政治人物非常积极地运用这款来自中国的APP来笼络青少年。
文化
2024年3月31日
2024年3月31日
德国农民在抗议什么？
德国农民在抗议什么？
德国财政出现600亿欧元的大窟窿后，政府被迫执行紧缩措施，其中包括取消对农民的一些优惠政策。此举引发农民愤怒的抗议，将拖拉机开上高速路或者市中心。
政治
2024年1月9日
2024年1月9日
中东战争与德国社会的裂痕
中东战争与德国社会的裂痕
就10月7日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击所造成的影响，德国联邦总统施泰因迈尔邀请犹太群体和穆斯林群体的代表在其官邸进行了一场圆桌对话。与会嘉宾表示，德国社会存在着一条深深的裂痕。
政治
2023年11月9日
2023年11月9日
调查：三分之一的德东居民希望有个“领袖”
调查：三分之一的德东居民希望有个“领袖”
一项最新研究显示，在德国东部，仇视穆斯林和外国人以及民族沙文主义的思想相当普遍，反犹主义也大行其道。对威权治理者抱有好感的人则比例较高。
社会
2023年6月29日
2023年6月29日
民族主义阴霾笼罩的俄罗斯
民族主义阴霾笼罩的俄罗斯
俄罗斯总统普京的施政理念是什么？他在追随怎样的意识形态？一些专家认为，普京的讲话中，新右翼思想的痕迹越来越明显。
政治
2022年3月4日
2022年3月4日
德国大选：选项党敲定竞选搭档
德国大选：选项党敲定竞选搭档
通过党内投票，右翼民粹的选项党推举威德尔和楚帕拉二人代表该党参加今年秋季的德国联邦议院选举。上述两人均受到选项党内的极右阵营支持。对该党主席默伊滕来说，这无疑是一次惨败经历。
政治
2021年5月26日
2021年5月26日
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