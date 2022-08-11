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Friedel Taube
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德國高速公路迎來90大壽!
德國高速公路迎來90大壽!
但凡提及德國，世界各地的人們或許首先會想到高速公路：密集路網、平整的瀝青路面、無車速限制。不錯。但是，德國的高速公路是希特勒的發明嗎？
經濟
2022年8月11日
2022年8月11日
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酷熱之後大火肆虐還在繼續
酷熱之後大火肆虐還在繼續
在歐洲和美國，許多地方的大熱浪告一段落，但森林大火尚在多國蔓延，給人類、給地貌帶來巨大損失。
自然與環境
2022年7月26日
2022年7月26日
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拉帕爾馬：火山停噴，災難未消
拉帕爾馬：火山停噴，災難未消
數月時間裡，西班牙拉帕爾馬島（ La Palma ）火山不斷噴發，釋出巨量火山灰和岩漿。聖誕節起，火山終於恢復了平靜。然而，火山噴發造成的災難遠未結束。人們開始清理工作，眾多問題尚待解決。
自然與環境
2022年1月3日
2022年1月3日
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創新、可持續性、新奇——2021年世界食品行業大趨勢
創新、可持續性、新奇——2021年世界食品行業大趨勢
"重點是好吃"——這是以往人們對食品的理解和要求。但是目前正在德國科隆舉辦的國際食品展覽會（ANUGA）顯示出，"黑暗料理"可能正在成為時尚和新寵。
自然與環境
2021年10月11日
2021年10月11日
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美軍撤離阿富汗 留下垃圾堆成山
美軍撤離阿富汗 留下垃圾堆成山
在過去的將近20年裡，巴格拉姆基地都是駐阿富汗美軍的總部。從今年春天開始，這裡開始清空。而在美軍撤離之後，這裡留下的是堆積如山的垃圾。
政治
2021年6月28日
2021年6月28日
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韓國的百年職業——「海女」
韓國的百年職業——「海女」
她們從事的是一個具有幾百年歷史的職業。然而，由於氣候變化，她們將可能是這一傳統的末代延續人：海洋暖化正給韓國徒手潛水女們帶來巨大壓力。
自然與環境
2021年4月29日
2021年4月29日
9 張圖
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