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Friedel Taube

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BG 90 Jahre Autobahn | Deutschland | Erste Autobahn Köln-Bonn 1932

德國高速公路迎來90大壽!

德國高速公路迎來90大壽!

但凡提及德國，世界各地的人們或許首先會想到高速公路：密集路網、平整的瀝青路面、無車速限制。不錯。但是，德國的高速公路是希特勒的發明嗎？
經濟2022年8月11日9 張圖
Griechenland | Waldbrand auf Lesbos

酷熱之後大火肆虐還在繼續

酷熱之後大火肆虐還在繼續

在歐洲和美國，許多地方的大熱浪告一段落，但森林大火尚在多國蔓延，給人類、給地貌帶來巨大損失。
自然與環境2022年7月26日10 張圖
Kanaren La Palma nach Vulkanausbruch

拉帕爾馬：火山停噴，災難未消

拉帕爾馬：火山停噴，災難未消

數月時間裡，西班牙拉帕爾馬島（ La Palma ）火山不斷噴發，釋出巨量火山灰和岩漿。聖誕節起，火山終於恢復了平靜。然而，火山噴發造成的災難遠未結束。人們開始清理工作，眾多問題尚待解決。
自然與環境2022年1月3日9 張圖
Lebensmittelmesse Anuga in Köln 2021 | BG

創新、可持續性、新奇——2021年世界食品行業大趨勢

創新、可持續性、新奇——2021年世界食品行業大趨勢

"重點是好吃"——這是以往人們對食品的理解和要求。但是目前正在德國科隆舉辦的國際食品展覽會（ANUGA）顯示出，"黑暗料理"可能正在成為時尚和新寵。
自然與環境2021年10月11日8 張圖
美軍撤離之後，這裡留下的是堆積如山的垃圾

美軍撤離阿富汗 留下垃圾堆成山

美軍撤離阿富汗 留下垃圾堆成山

在過去的將近20年裡，巴格拉姆基地都是駐阿富汗美軍的總部。從今年春天開始，這裡開始清空。而在美軍撤離之後，這裡留下的是堆積如山的垃圾。
政治2021年6月28日10 張圖
Bildergalerie Südkorea Muscheltaucherinnen & Meereserwärmung

韓國的百年職業——「海女」

韓國的百年職業——「海女」

她們從事的是一個具有幾百年歷史的職業。然而，由於氣候變化，她們將可能是這一傳統的末代延續人：海洋暖化正給韓國徒手潛水女們帶來巨大壓力。
自然與環境2021年4月29日9 張圖
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