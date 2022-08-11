Friedel Taube

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德国高速公路迎来90大寿!
德国高速公路迎来90大寿!
但凡提及德国，世界各地的人们或许首先会想到高速公路：密集路网、平整的沥青路面、无车速限制。不错。但是，德国的高速公路是希特勒的发明吗？
经济
2022年8月11日
2022年8月11日
9 张图
酷热之后大火肆虐还在继续
酷热之后大火肆虐还在继续
在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。
自然与环境
2022年7月26日
2022年7月26日
10 张图
拉帕尔马：火山停喷，灾难未消
拉帕尔马：火山停喷，灾难未消
数月时间里，西班牙拉帕尔马岛（ La Palma ）火山不断喷发，释出巨量火山灰和岩浆。圣诞节起，火山终于恢复了平静。然而，火山喷发造成的灾难远未结束。人们开始清理工作，众多问题尚待解决。
自然与环境
2022年1月3日
2022年1月3日
9 张图
创新、可持续性、新奇——2021年世界食品行业大趋势
创新、可持续性、新奇——2021年世界食品行业大趋势
"重点是好吃"——这是以往人们对食品的理解和要求。但是目前正在德国科隆举办的国际食品展览会（ANUGA）显示出，"黑暗料理"可能正在成为时尚和新宠。
自然与环境
2021年10月11日
2021年10月11日
8 张图
美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山
美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山
在过去的将近20年里，巴格拉姆基地都是驻阿富汗美军的总部。从今年春天开始，这里开始清空。而在美军撤离之后，这里留下的是堆积如山的垃圾。
政治
2021年6月28日
2021年6月28日
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韩国的百年职业——“海女”
韩国的百年职业——“海女”
她们从事的是一个具有几百年历史的职业。然而，由于气候变化，她们将可能是这一传统的末代延续人：海洋暖化正给韩国徒手潜水女们带来巨大压力。
自然与环境
2021年4月29日
2021年4月29日
9 张图
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