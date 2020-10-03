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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Frank Sieren *PROVISORISCH*
圖片來源： picture-alliance/dpa/M. Tirl

Frank Sieren

德國之聲專欄作者澤林從1994年起就在北京生活。

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Auto China 2020 | Geely Preface

澤林視點：北京車展上的電動車競賽

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德國之聲專欄作者Frank Sieren認為，在新冠大流行瘟疫爆發以來的首次大型國際車展——2020北京車展上的情況顯示，繼續仰靠駕輕就熟的傳統技術從此不再是一種選項了。
經濟2020年10月3日
USA App Tiktok WeChat

澤林視點：TikTok交易——華而不實

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即使TikTok由美國企業收購，其母公司字節跳動仍繼續擁有控制權。不過，德國之聲專欄作者Frank Sieren指出，對在美華企來說，此事開了一個讓人警惕的先例。
經濟2020年9月24日
China Präsentation Chip Kunpeng 920

澤林視點：美中晶片之爭

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華盛頓意欲對中國晶片製造巨頭中芯國際（SMIC）實施禁運。德國之聲專欄作者澤林認為，禁運可能會暫時阻礙中國的半導體研發和製造，但無法遏止其發展進程。
經濟2020年9月13日
Hongkong Regierungschefin Carrie Lam

澤林視點：北京對香港的昏招

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德國之聲專欄作者澤林認為，推遲立法會選舉、取消多人的參選資格顯示，北京不打算再賦予香港其依據法律應享有的自由。而這步棋不會成功。
政治2020年8月8日
Falkner mit seinem Falken

澤林視點：鷹派的夢想

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華盛頓對中國的攻擊比以往任何時候都猛烈。本台專欄作者Frank Sieren認為，冷戰言論不太可能導致 "自由世界 "結盟對抗中國，但它可能會在美國選戰中對內政產生影響。
政治2020年8月2日
Hongkong Sicherheitsgesetz

澤林視點：被毒化的氛圍

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為什麼中國為香港制訂國安法引發如此大的爭議？德國之聲專欄作者澤林指出，這是因為中國與其他國家有著一個根本的不同：中國沒有可靠的法治。
政治2020年7月17日
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