Doris Pundy

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3D列印自動駕駛汽車瞭解一下
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3D列印，自動駕駛，電動汽車這三個聽上去數字味十足的領域怎樣才能被有機的結合在一起呢？德國柏林的一家創業公司敢為天下先，打造了一款酷酷的汽車。
經濟
2020年1月26日
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02:41 分鐘
風靡全球的近藤麻理惠整理術
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在 Youtube 和 Netflix 網站上, 數以百萬計的日本婦女在向近藤麻理惠學習如何收拾房間。她的一位德國粉絲解釋了為什麼房間乾淨整潔會令人心情愉悅，而一位心理學家則表示對整理家務也不要過分認真。
文化
2019年1月27日
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歐洲最年輕總理宣誓就職 曾被諷刺為「希特勒」
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年僅31歲的庫爾茨宣誓就任奧地利總理。他曾被德國政治諷刺雜誌比作希特勒，就職當天遭遇當地人民的抗議。這位政壇新星，究竟是如何在短短幾年內實現火箭式躥升？
政治
2017年12月18日
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