Doris Pundy

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3D打印自动驾驶汽车了解一下
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3D打印，自动驾驶，电动汽车这三个听上去数字味十足的领域怎样才能被有机的结合在一起呢？德国柏林的一家创业公司敢为天下先，打造了一款酷酷的汽车。
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2020年1月26日
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02:41 分钟
风靡全球的近藤麻理惠整理术
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在 Youtube 和 Netflix 网站上, 数以百万计的日本妇女在向近藤麻理惠学习如何收拾房间。她的一位德国粉丝解释了为什么房间干净整洁会令人心情愉悦，而一位心理学家则表示对整理家务也不要过分认真。
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2019年1月27日
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欧洲最年轻总理宣誓就职 曾被讽刺为“希特勒”
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年仅31岁的库尔茨宣誓就任奥地利总理。他曾被德国政治讽刺杂志比作希特勒，就职当天遭遇当地人民的抗议。这位政坛新星，究竟是如何在短短几年内实现火箭式蹿升？
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2017年12月18日
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