Diana Hodali

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印度嚴重列車相撞事故 遇難者家屬仍在艱難尋找親人遺體
印度嚴重列車相撞事故 遇難者家屬仍在艱難尋找親人遺體
1200人受傷，275人死亡，印度三輛火車相撞造成的損失一時難以估量。事發50個小時後，事故地點部分通車。但對於一些死難者家屬而言，識別親人遺體仍非常困難，甚至只能借助DNA檢測。印度鐵路安全再次引發討論。
社會
2023年6月5日
2023年6月5日
7 張圖
特大暴雨和洪災重創義大利
特大暴雨和洪災重創義大利
多人死亡、城市被大水淹沒——在嚴重的暴風雨過後，義大利東北部多個地區接下來還可能面臨山體滑坡和新一波暴雨威脅。
自然與環境
2023年5月19日
2023年5月19日
7 張圖
叛軍不斷推進 衣索比亞局勢惡化
叛軍不斷推進 衣索比亞局勢惡化
衣索比亞国內暴力衝突急劇升級。叛軍已逼近首都亞的斯亞貝巴。政府發誓不惜一切代價抗擊。平民成為暴力受害者。
政治
2021年11月8日
2021年11月8日
7 張圖
蘇伊士運河：100億美元的貨物被困
蘇伊士運河：100億美元的貨物被困
「長賜」號巨型貨輪已經困在蘇伊士運河多天。蘇伊士運河交通陷入癱瘓，來往數百船排起長龍，航運損失不斷增加。輪船脫困，疏通河道恢復正常可能還需要不少時日。
經濟
2021年3月27日
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IS在德國頭號支持者被判重刑
IS在德國頭號支持者被判重刑
歷經3年半程序，德國一地方法院對疑似伊斯蘭國在德頭號招募人阿布‧瓦拉（Abu Walaa）做出判決：有期徒刑10年半。
政治
2021年2月24日
2021年2月24日
調查：德國的歡迎文化經受考驗
調查：德國的歡迎文化經受考驗
根據貝塔斯曼基金會一項有關難民問題的調查，德國民眾中有將近一半的人認為，德國不能繼續接收難民。不過，這一比例有所下降。調查的受訪者認為，德國的歡迎文化仍普遍存在。
文化
2019年8月29日
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