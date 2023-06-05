Diana Hodali

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印度严重列车相撞事故 遇难者家属仍在艰难寻找亲人遗体
印度严重列车相撞事故 遇难者家属仍在艰难寻找亲人遗体
1200人受伤，275人死亡，印度三辆火车相撞造成的损失一时难以估量。事发50个小时后，事故地点部分通车。但对于一些死难者家属而言，识别亲人遗体仍非常困难，甚至只能借助DNA检测。印度铁路安全再次引发讨论。
社会
2023年6月5日
2023年6月5日
7 张图
特大暴雨和洪灾重创意大利
特大暴雨和洪灾重创意大利
多人死亡、城市被大水淹没——在严重的暴风雨过后，意大利东北部多个地区接下来还可能面临山体滑坡和新一波暴雨威胁。
自然与环境
2023年5月19日
2023年5月19日
7 张图
叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化
叛军不断推进 埃塞俄比亚局势恶化
埃塞俄比亚国内暴力冲突急剧升级。叛军已逼近首都亚的斯亚贝巴。政府发誓不惜一切代价抗击。平民成为暴力受害者。
政治
2021年11月8日
2021年11月8日
7 张图
苏伊士运河：100亿美元的货物被困
苏伊士运河：100亿美元的货物被困
“长赐”号巨型货轮已经困在苏伊士运河多天。苏伊士运河交通陷入瘫痪，来往数百船排起长龙，航运损失不断增加。轮船脱困，疏通河道恢复正常可能还需要不少时日。
经济
2021年3月27日
2021年3月27日
9 张图
IS在德国头号支持者被判重刑
IS在德国头号支持者被判重刑
历经3年半程序，德国一地方法院对疑似伊斯兰国在德头号招募人阿布·瓦拉（Abu Walaa）做出判决：有期徒刑10年半。
政治
2021年2月24日
2021年2月24日
调查：德国的欢迎文化经受考验
调查：德国的欢迎文化经受考验
根据贝塔斯曼基金会一项有关难民问题的调查，德国民众中有将近一半的人认为，德国不能继续接收难民。不过，这一比例有所下降。调查的受访者认为，德国的欢迎文化仍普遍存在。
文化
2019年8月29日
2019年8月29日
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