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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

Davis VanOpdorp

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專家認為，以色列對加薩的地面進攻將意味著艱難而致命的城市戰

有關哈馬斯的「地道戰」 我們知道多少？

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好戰的恐怖組織哈馬斯建造的地道網路構成了一個獨特的挑戰。如果以色列地面進攻加薩，它會使本已困難的城市戰變得更加複雜。
政治2023年10月24日
Peking Olympische Winterspiele | Frauen Freeski Halfpipe | Ailing Eileen GU aus China holt Gold

谷愛凌再次為中國奪金

谷愛凌再次為中國奪金

女子自由滑雪運動員谷愛凌在2月18日的U型場地技巧決賽中再次奪得金牌。她在北京冬奧會上以兩金一銀的表現創下歷史記錄，但是也引發了廣泛的爭議。
體育2022年2月18日
Snowboarderin Anna Gasser

備戰冬奧首要任務：保持新冠測試陰性

備戰冬奧首要任務：保持新冠測試陰性

對於正在備戰冬奧會的運動員來說，保持新冠測試陰性是在出發飛往中國之前最重要的事情。他們在期待著實現奧林匹克夢想的同時，也害怕一個陽性測試結果會導致這個夢想瞬間破滅。
體育2022年1月22日
Deutschland 40 Jahre Restaurant Im Schiffchen

德餐館復工告示：「不歡迎中國人」

德餐館復工告示：「不歡迎中國人」

隨著疫情漸趨緩解，德國正在逐步放開限制措施。杜塞道夫一位名廚宣佈餐館即將恢復營業的告示卻引發了眾怒。儘管他現在撤回告示並進行道歉，但還是有很多人不買賬。
文化2020年5月15日
Pistole P 99

全球每年有25萬人死於槍枝

全球每年有25萬人死於槍枝

美國醫學會公佈的研究報告指出，槍枝剝奪了許多人的性命，已然成為人類重大健康問題。
社會2018年9月2日
Symbolbild Geld & Steuern

德國也是避稅天堂？

德國也是避稅天堂？

作為全球排名靠前的經濟體之一的德國，在2018年度「財務保密指數」的排名中，入選十大財務不透明國家，這意味著德國也是避稅天堂。究其主要原因是稅務法規有漏洞和徴税執行不力。
經濟2018年1月31日
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