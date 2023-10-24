Davis VanOpdorp

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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

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专家认为，以色列对加沙的地面进攻将意味着艰难而致命的城市战

有关哈马斯的“地道战” 我们知道多少？

有关哈马斯的“地道战” 我们知道多少？

好战的恐怖组织哈马斯建造的地道网络构成了一个独特的挑战。如果以色列地面进攻加沙，它会使本已困难的城市战变得更加复杂。
政治2023年10月24日
Peking Olympische Winterspiele | Frauen Freeski Halfpipe | Ailing Eileen GU aus China holt Gold

谷爱凌再次为中国夺金

谷爱凌再次为中国夺金

女子自由滑雪运动员谷爱凌在2月18日的U型场地技巧决赛中再次夺得金牌。她在北京冬奥会上以两金一银的表现创下历史记录，但是也引发了广泛的争议。
体育2022年2月18日
Snowboarderin Anna Gasser

备战冬奥首要任务：保持新冠测试阴性

备战冬奥首要任务：保持新冠测试阴性

对于正在备战冬奥会的运动员来说，保持新冠测试阴性是在出发飞往中国之前最重要的事情。他们在期待着实现奥林匹克梦想的同时，也害怕一个阳性测试结果会导致这个梦想瞬间破灭。
体育2022年1月22日
Deutschland 40 Jahre Restaurant Im Schiffchen

德餐馆复工告示：“不欢迎中国人”

德餐馆复工告示：“不欢迎中国人”

随着疫情渐趋缓解，德国正在逐步放开限制措施。杜塞尔多夫一位名厨宣布餐馆即将恢复营业的告示却引发了众怒。尽管他现在撤回告示并进行道歉，但还是有很多人不买账。
文化2020年5月15日
Pistole P 99

全球每年有25万人死于枪支

全球每年有25万人死于枪支

美国医学会公布的研究报告指出，枪支剥夺了许多人的性命，已然成为人类重大健康问题。
社会2018年9月2日
Symbolbild Geld & Steuern

德国也是避税天堂？

德国也是避税天堂？

作为全球排名靠前的经济体之一的德国，在2018年度“财务保密指数”的排名中，入选十大财务不透明国家，这意味着德国也是避税天堂。究其主要原因是税务法规有漏洞和征税执行不力。
经济2018年1月31日
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