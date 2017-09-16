Courtney Tenz

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德國大選的競選活動已經到了最後沖刺階段。那麼候選人在競選期間公開亮相時的外表與穿著究竟有多重要？政客們又是如何通過穿著來為自己加分的呢？
政治2017年9月16日
Film still of Jennifer Grey and Patrick Swayze in Dirty Dancing

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墮胎、偷竊、社會不公，電影《熱舞》（Dirty Dancing）涉及了不少敏感的社會話題。在《熱舞》30年之際，我們來瞭解一下這部劃時代的作品。
電影2017年8月17日10 張圖
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愛馬鈴薯，還需要理由?

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德國人愛馬鈴薯，不僅餐桌上離不開它，俗語裡也少不了它。
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