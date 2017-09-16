Courtney Tenz

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高级政客的外表究竟有多重要？

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德国大选的竞选活动已经到了最后冲刺阶段。那么候选人在竞选期间公开亮相时的外表与穿着究竟有多重要？政客们又是如何通过穿着来为自己加分的呢？
政治2017年9月16日
Film still of Jennifer Grey and Patrick Swayze in Dirty Dancing

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堕胎、偷窃、社会不公，电影《热舞》（Dirty Dancing）涉及了不少敏感的社会话题。在《热舞》30年之际，我们来了解一下这部划时代的作品。
电影2017年8月17日10 张图
Traditionelles Kartoffelscheibenessen in Thüringen (Foto: picture-alliance/dpa/M. Reichel)

爱土豆，还需要理由?

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德国人爱土豆，不仅餐桌上离不开它，俗语里也少不了它。
文化2017年3月19日10 张图
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