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Christian F. Trippe
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回憶：「八一九」政變加快了蘇聯解體進程
回憶：「八一九」政變加快了蘇聯解體進程
1991年8月19日，已經搖搖欲墜的蘇聯帝國發生軍事政變，坦克開進莫斯科市內，蘇共總書記戈爾巴喬夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宮，難道剛剛結束的冷戰又要死灰復燃了嗎？
政治
2021年8月19日
2021年8月19日
九十年代末 白俄羅斯的行刑隊
九十年代末 白俄羅斯的行刑隊
20年前，數名白俄羅斯反對派政治家神秘失蹤，自此人間消失。一名污點證人向德國之聲獨家透露了他當年作為特種部隊士兵參與綁架和謀殺的內幕。
政治
2019年12月16日
2019年12月16日
評論：德法關係 春意正濃
評論：德法關係 春意正濃
時隔56年，德法兩國更新雙邊夥伴關係。Christan F. Trippe認為，新《亞琛條約》的絕不只是政治口號，因為，她有可能引發歐洲政治振興。
政治
2019年1月23日
2019年1月23日
1918到2018 德意志百年滄桑
1918到2018 德意志百年滄桑
德國的11月革命在第一次世界大戰結束前夕由基爾水兵率先發起，它直接導致了德國帝制的結束，但由它孕育出的魏瑪共和國卻軟弱無力，客觀上為納粹上台創造了條件。
歷史
2018年11月12日
2018年11月12日
評論：沒有共同價值的「金磚」和「上合」
評論：沒有共同價值的「金磚」和「上合」
本台評論員Christian F. Trippe就近日召開的兩大組織峰會作出評論。
2015年7月10日
2015年7月10日
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