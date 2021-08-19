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Christian F. Trippe
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回忆：“八一九”政变加快了苏联解体进程
回忆：“八一九”政变加快了苏联解体进程
1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？
政治
2021年8月19日
2021年8月19日
九十年代末 白俄罗斯的行刑队
九十年代末 白俄罗斯的行刑队
20年前，数名白俄罗斯反对派政治家神秘失踪，自此人间消失。一名污点证人向德国之声独家透露了他当年作为特种部队士兵参与绑架和谋杀的内幕。
政治
2019年12月16日
2019年12月16日
评论：德法关系 春意正浓
评论：德法关系 春意正浓
时隔56年，德法两国更新双边伙伴关系。Christan F. Trippe认为，新《亚琛条约》的绝不只是政治口号，因为，她有可能引发欧洲政治振兴。
政治
2019年1月23日
2019年1月23日
1918到2018 德意志百年沧桑
1918到2018 德意志百年沧桑
德国的11月革命在第一次世界大战结束前夕由基尔水兵率先发起，它直接导致了德国帝制的结束，但由它孕育出的魏玛共和国却软弱无力，客观上为纳粹上台创造了条件。
历史
2018年11月12日
2018年11月12日
评论：没有共同价值的“金砖”和“上合”
评论：没有共同价值的“金砖”和“上合”
本台评论员Christian F. Trippe就近日召开的两大组织峰会作出评论。
2015年7月10日
2015年7月10日
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