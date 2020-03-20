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Charlotte Potts
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專訪：「看到黎明前 總要先經歷黑暗」
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流行病就如同鐘表一樣, 我們可以對它的傳播進行測算。數學家斯提芬‧法拉斯向德國之聲講述, 至今為止人們對於新冠病毒傳播的認知。
健康
2020年3月20日
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梅克爾支持率大漲 舒爾茨大跌
梅克爾支持率大漲 舒爾茨大跌
距離德國聯邦議院大選還有4個月的時間，但一場激烈角逐似乎已經過去。根據最新的民調結果，梅克爾總理的對手舒爾茨及他的社民黨支持率下滑，獲益的是梅克爾、基民盟和自民黨。
政治
2017年5月12日
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