Charlotte Potts

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Coronavirus in Serbien Belgrad Ausgangssperre

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流行病就如同钟表一样, 我们可以对它的传播进行测算。数学家斯提芬·法拉斯向德国之声讲述, 至今为止人们对于新冠病毒传播的认知。
健康2020年3月20日
Deutschland Martin Schulz und Angela Merkel

默克尔支持率大涨 舒尔茨大跌

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距离德国联邦议院大选还有4个月的时间，但一场激烈角逐似乎已经过去。根据最新的民调结果，默克尔总理的对手舒尔茨及他的社民党支持率下滑，获益的是默克尔、基民盟和自民党。
政治2017年5月12日
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