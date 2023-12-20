Bernd Riegert

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Griechenland Abschreckung für Flüchtlinge

"快速邊境程序"--歐盟就難民政策改革達成一致

"快速邊境程序"--歐盟就難民政策改革達成一致

未來，對難民申請者的審批程序將更嚴格、更快速。目標是，減少抵達的難民申請者人數。歐盟新達成的改革措施要具體生效，可能還需要兩年時間。
社會2023年12月20日
馬克宏就哈以的最新表態和歐盟的官方共同立場拉開了距離

走自己的路？馬克宏在以哈問題上何以偏離歐盟立場

走自己的路？馬克宏在以哈問題上何以偏離歐盟立場

法國總統馬克宏最近呼籲以哈停火的態度，對以色列徹底摧毀哈馬斯的戰爭目標提出質疑。而這並不符合歐盟的共同立場。為什麼他要"另闢蹊徑"？他的建議得到了怎樣的反響？
政治2023年12月6日
Geld Geldschein Verwitterte 100 Euro-Banknote

歐盟是否會迎來新一場債務危機？

歐盟是否會迎來新一場債務危機？

歐盟成員國債務過高。各國財長還未能開出降低債務的良方。那麼，目前的風險有多大？
經濟2023年11月12日
EU Global Gateway Forum 2023

歐盟與中國：在發展政策上互別苗頭

歐盟與中國：在發展政策上互別苗頭

歐盟希望通過「全球門戶」項目與中國的「一帶一路」競爭。歐盟與合作夥伴在布魯塞爾召開的峰會將推動這一項目的實施。「全球門戶」會是比「一帶一路」更好的選擇嗎？
經濟2023年10月26日
Italien | Ursula von der Leyen besucht Lampedusa

難民危機 義大利總理出何新招？

難民危機 義大利總理出何新招？

面對蘭佩杜薩難民危機，民粹主義的義大利總理梅洛尼宣佈制定"非常舉措"。然而這些措施有多大新意？短期內恐怕難見效果。
政治2023年9月19日
無人機襲擊莫斯科辦公樓：烏克蘭目前並未宣稱對此事件負責

戰火轉向俄羅斯？烏克蘭的自衛權是否有紅線？

戰火轉向俄羅斯？烏克蘭的自衛權是否有紅線？

根據國際法，在戰爭中，受攻擊的國家有權進行自衛。但烏克蘭的西方支持者要求基輔對侵略者俄羅斯進行反擊時，只能使用自己的武器。
政治2023年8月5日
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