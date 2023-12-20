Bernd Riegert

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Griechenland Abschreckung für Flüchtlinge

"快速边境程序"--欧盟就难民政策改革达成一致

"快速边境程序"--欧盟就难民政策改革达成一致

未来，对难民申请者的审批程序将更严格、更快速。目标是，减少抵达的难民申请者人数。欧盟新达成的改革措施要具体生效，可能还需要两年时间。
社会2023年12月20日
马克龙就哈以的最新表态和欧盟的官方共同立场拉开了距离

走自己的路？马克龙在以哈问题上何以偏离欧盟立场

走自己的路？马克龙在以哈问题上何以偏离欧盟立场

法国总统马克龙最近呼吁以哈停火的态度，对以色列彻底摧毁哈马斯的战争目标提出质疑。而这并不符合欧盟的共同立场。为什么他要"另辟蹊径"？他的建议得到了怎样的反响？
政治2023年12月6日
Geld Geldschein Verwitterte 100 Euro-Banknote

欧盟是否会迎来新一场债务危机？

欧盟是否会迎来新一场债务危机？

欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
经济2023年11月12日
EU Global Gateway Forum 2023

欧盟与中国：在发展政策上互别苗头

欧盟与中国：在发展政策上互别苗头

欧盟希望通过“全球门户”项目与中国的“一带一路”竞争。欧盟与合作伙伴在布鲁塞尔召开的峰会将推动这一项目的实施。“全球门户”会是比“一带一路”更好的选择吗？
经济2023年10月26日
Italien | Ursula von der Leyen besucht Lampedusa

难民危机 意大利总理出何新招？

难民危机 意大利总理出何新招？

面对兰佩杜萨难民危机，民粹主义的意大利总理梅洛尼宣布制定"非常举措"。然而这些措施有多大新意？短期内恐怕难见效果。
政治2023年9月19日
无人机袭击莫斯科办公楼：乌克兰目前并未宣称对此事件负责

战火转向俄罗斯？乌克兰的自卫权是否有红线？

战火转向俄罗斯？乌克兰的自卫权是否有红线？

根据国际法，在战争中，受攻击的国家有权进行自卫。但乌克兰的西方支持者要求基辅对侵略者俄罗斯进行反击时，只能使用自己的武器。
政治2023年8月5日
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