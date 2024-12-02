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德國之聲記者Arthur Sullivan
圖片來源： Ronka Oberhammer/DW
Arthur Sullivan
德國之聲記者、高級編輯，專注於從地緣政治角度報導全球經濟新聞。
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這個冬天有點冷 歐洲再次為天然氣發愁
這個冬天有點冷 歐洲再次為天然氣發愁
俄羅斯入侵烏克蘭曾引發人們對歐洲能源供應的擔憂，然而連續兩個暖冬讓天然氣市場有驚無險。今年11月初寒風刺骨，天然氣價格應聲上漲。歐洲能源供應的最終解決方案是什麼？
經濟
2024年12月2日
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再次躲過衰退，德國經濟卻難「松一口氣」
再次躲過衰退，德國經濟卻難「松一口氣」
德國第三季度GDP意外實現增長，再次與技術性衰退擦肩而過。找到一絲安慰的同時卻難松一口氣？
經濟
2024年11月4日
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俄羅斯領空禁令幫助中國航空公司贏得競爭
俄羅斯領空禁令幫助中國航空公司贏得競爭
俄羅斯因為入侵烏克蘭遭到西方國家制裁之後，禁止多家歐洲航空公司使用其領空。這一措施讓中國航空公司的市場份額得以提升，但這並非西方航空公司面臨困境的唯一原因。
經濟
2024年9月1日
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印度尼西亞 中美夾縫裡的下一個超級大國?
印度尼西亞 中美夾縫裡的下一個超級大國?
擁有2.7億人口的印尼是全球人口第四大國，但其經濟規模暫時屈居全球第16。現在，這個家裡有礦、在中美之間左右逢源的東南亞大哥大，正雄心勃勃地計劃在2045年也就是獨立建國百年之際，成為全球第五大經濟體。
經濟
2024年8月3日
2024年8月3日
06:22 分鐘
歐盟電動車商的挑戰：銷售放緩和來自中國的競爭
歐盟電動車商的挑戰：銷售放緩和來自中國的競爭
歐洲電動汽車市場正在萎縮。去年年底，德國的電動車銷量大幅下滑。而在中國，情況恰恰相反，比亞迪成為全球最暢銷的電動汽車。
經濟
2024年2月18日
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2024全球經濟展望: 中國、川普和下一個「黑天鵝」
2024全球經濟展望: 中國、川普和下一個「黑天鵝」
如果說過去幾年教會了人們什麼道理的話，那就是在全球經濟問題上，總會有意料之外的情形發生。那些希望2024年經濟能稍微穩定的人們，這次可能要失望了。
經濟
2023年12月24日
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