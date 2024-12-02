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德国之声记者Arthur Sullivan
图像来源: Ronka Oberhammer/DW
Arthur Sullivan
德国之声记者、高级编辑，专注于从地缘政治角度报道全球经济新闻。
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这个冬天有点冷 欧洲再次为天然气发愁
这个冬天有点冷 欧洲再次为天然气发愁
俄罗斯入侵乌克兰曾引发人们对欧洲能源供应的担忧，然而连续两个暖冬让天然气市场有惊无险。今年11月初寒风刺骨，天然气价格应声上涨。欧洲能源供应的最终解决方案是什么？
经济
2024年12月2日
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再次躲过衰退，德国经济却难“松一口气”
再次躲过衰退，德国经济却难“松一口气”
德国第三季度GDP意外实现增长，再次与技术性衰退擦肩而过。找到一丝安慰的同时却难松一口气？
经济
2024年11月4日
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俄罗斯领空禁令帮助中国航空公司赢得竞争
俄罗斯领空禁令帮助中国航空公司赢得竞争
俄罗斯因为入侵乌克兰遭到西方国家制裁之后，禁止多家欧洲航空公司使用其领空。这一措施让中国航空公司的市场份额得以提升，但这并非西方航空公司面临困境的唯一原因。
经济
2024年9月1日
2024年9月1日
印度尼西亚 中美夹缝里的下一个超级大国?
印度尼西亚 中美夹缝里的下一个超级大国?
拥有2.7亿人口的印尼是全球人口第四大国，但其经济规模暂时屈居全球第16。现在，这个家里有矿、在中美之间左右逢源的东南亚大哥大，正雄心勃勃地计划在2045年也就是独立建国百年之际，成为全球第五大经济体。
经济
2024年8月3日
2024年8月3日
06:22 分钟
欧盟电动车商的挑战：销售放缓和来自中国的竞争
欧盟电动车商的挑战：销售放缓和来自中国的竞争
欧洲电动汽车市场正在萎缩。去年年底，德国的电动车销量大幅下滑。而在中国，情况恰恰相反，比亚迪成为全球最畅销的电动汽车。
经济
2024年2月18日
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2024全球经济展望: 中国、特朗普和下一个“黑天鹅”
2024全球经济展望: 中国、特朗普和下一个“黑天鹅”
如果说过去几年教会了人们什么道理的话，那就是在全球经济问题上，总会有意料之外的情形发生。那些希望2024年经济能稍微稳定的人们，这次可能要失望了。
经济
2023年12月24日
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