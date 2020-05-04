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Andreas Rostek-Buetti

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BdTD Antwerpen Bart und Schnurrbart Weltmeisterschaften (Reuters/Y. Herman)

頭型愛情都快沒有了？德國理髮店終於開剪

頭型愛情都快沒有了？德國理髮店終於開剪

俗話說，沒有頭型就沒有愛情，新冠疫情下的德國理髮店已經被強制關閉了六周。對於許多人來說，這是無比漫長的一段時間。從本周一開始，德國的理髮店又可以重新開業了，當然是在嚴格的衞生條件下。
社會2020年5月4日6 張圖
Symbolbild Tabletten

疫情加劇德國藥品供應瓶頸？

疫情加劇德國藥品供應瓶頸？

在新冠病毒疫情爆發之前，德國和歐洲的藥品供應鏈就有很多薄弱環節。這些「短板」反映出這一領域的體制性問題，已不僅僅是過分依賴中國這個生產基地。
經濟2020年3月7日
Australien Waldbrände | East Gippsland, Victoria

世界經濟論壇：環境成為"全球風險"

世界經濟論壇：環境成為"全球風險"

全球強人聚會瑞士達沃斯在即，主辦單位--世界經濟論壇發表《2020全球風險報告》，點明世界面臨的風險--環境位居前列。
經濟2020年1月18日
Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi

美國和中國：貿易爭端中的「雙邊胡鬧」

美國和中國：貿易爭端中的「雙邊胡鬧」

長期處於雙邊貿易衝突的美中兩國將在華盛頓簽署首份協議。中國海關日前公佈的不佳數據為雙方達成共識提供了理由。不過，眾多西方經濟界人士認為，周三簽署的第一階段協議並無多少實質性內容，「不會終止川普的貿易戰」，也不會帶來奇跡。
經濟2020年1月15日
Seltene Erden in China Metalle der seltenen Erden

稀土或將成為中國反制美國的武器

稀土或將成為中國反制美國的武器

中美貿易衝突升級。稀土也能成為中國反制美國的武器，但也會帶來後果。
經濟2019年6月7日
Volkswagen - Auspuff

評論：環保補貼？還是賣車花招？

評論：環保補貼？還是賣車花招？

各汽車生產商願向柴油車主提供優惠，鼓勵他們換新車。德國之聲經濟部記者Andreas Rostek-Buetti認為，這其實是柴油門醜聞的繼續，只是方式不同罷了。
經濟2018年10月19日
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