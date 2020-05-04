Andreas Rostek-Buetti

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头型爱情都快没有了？德国理发店终于开剪
头型爱情都快没有了？德国理发店终于开剪
俗话说，没有头型就没有爱情，新冠疫情下的德国理发店已经被强制关闭了六周。对于许多人来说，这是无比漫长的一段时间。从本周一开始，德国的理发店又可以重新开业了，当然是在严格的卫生条件下。
社会
2020年5月4日
2020年5月4日
6 张图
疫情加剧德国药品供应瓶颈？
疫情加剧德国药品供应瓶颈？
在新冠病毒疫情爆发之前，德国和欧洲的药品供应链就有很多薄弱环节。这些“短板”反映出这一领域的体制性问题，已不仅仅是过分依赖中国这个生产基地。
经济
2020年3月7日
2020年3月7日
世界经济论坛：环境成为"全球风险"
世界经济论坛：环境成为"全球风险"
全球强人聚会瑞士达沃斯在即，主办方--世界经济论坛发表《2020全球风险报告》，点明世界面临的风险--环境位居前列。
经济
2020年1月18日
2020年1月18日
美国和中国：贸易争端中的“双边胡闹”
美国和中国：贸易争端中的“双边胡闹”
长期处于双边贸易冲突的美中两国将在华盛顿签署首份协议。中国海关日前公布的不佳数据为双方达成共识提供了理由。不过，众多西方经济界人士认为，周三签署的第一阶段协议并无多少实质性内容，“不会终止特朗普的贸易战”，也不会带来奇迹。
经济
2020年1月15日
2020年1月15日
稀土或将成为中国反制美国的武器
稀土或将成为中国反制美国的武器
中美贸易冲突升级。稀土也能成为中国反制美国的武器，但也会带来后果。
经济
2019年6月7日
2019年6月7日
评论：环保补贴？还是卖车花招？
评论：环保补贴？还是卖车花招？
各汽车生产商愿向柴油车主提供优惠，鼓励他们换新车。德国之声经济部记者Andreas Rostek-Buetti认为，这其实是柴油门丑闻的继续，只是方式不同罢了。
经济
2018年10月19日
2018年10月19日
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