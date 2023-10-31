You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
Amien Essif
跳轉至下一欄 Amien Essif 的精選報導
Amien Essif 的精選報導
這些有關廣島核爆的畫面 全是錯的！
幾十年來，世界各國媒體，包括DW使用的1945年廣島核爆的畫面其實都是「張冠李戴」。DW在一次自主研究調查中發現了這一點。
歷史
2020年8月23日
2020年8月23日
04:00 分鐘
跳轉至下一欄 Amien Essif 的更多報導
Amien Essif 的更多報導
烏克蘭為過冬做了怎樣的準備？
烏克蘭為過冬做了怎樣的準備？
寒冬又至，人們預計俄羅斯將再次像去年那樣轟炸烏克蘭的電力基礎設施。烏克蘭方面做了怎樣的準備？
政治
2023年10月31日
2023年10月31日
02:10 分鐘
烏克蘭免除汽車進口稅 邊境排起長龍
烏克蘭免除汽車進口稅 邊境排起長龍
波蘭-烏克蘭的邊界再次排起了汽車長龍——與開戰之初，烏克蘭民眾駕車逃離的景象不同，這次他們則是開車返回烏克蘭。基輔出台新法規，允許民眾從國外購買私人用車，無需繳納進口稅。
經濟
2022年5月12日
2022年5月12日
02:25 分鐘
利維夫街頭：硝煙中的音樂
利維夫街頭：硝煙中的音樂
雖然俄羅斯軍隊正在入侵烏克蘭，但是該國西部城市利維夫的街頭樂手仍然在堅持唱歌。當地居民說，這些音樂給他們帶來了慰藉，讓人們對美好生活的回憶在硝煙之中得以留存。
政治
2022年4月10日
2022年4月10日
01:43 分鐘
「黃背心」第四波抗議 逾千人被捕
「黃背心」第四波抗議 逾千人被捕
法國政府雖然放棄了上調燃油稅的計劃，但這並沒有熄滅法國人民的怒火。本周六抗議隊伍再次走上街頭，示威出現騷亂，逾1700人被捕。「黃背心」的靈感之父對德國之聲表示，馬克宏回應地太晚了，現在很多民眾要他下台。
政治
2018年12月9日
2018年12月9日
評論：德國選戰無聊？錯了！
評論：德國選戰無聊？錯了！
很多人覺得，德國國內的選戰了無生氣、拖沓、形式陳舊，—與美國全然不同。不過，我們的實習生、美國公民Amien Essif卻對德國的選戰有積極印象。
政治
2017年9月21日
2017年9月21日
前往首頁