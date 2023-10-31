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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

Amien Essif

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Amien Essif 的精選報導

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這些有關廣島核爆的畫面 全是錯的！

幾十年來，世界各國媒體，包括DW使用的1945年廣島核爆的畫面其實都是「張冠李戴」。DW在一次自主研究調查中發現了這一點。
歷史2020年8月23日04:00 分鐘
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烏克蘭為過冬做了怎樣的準備？

烏克蘭為過冬做了怎樣的準備？

寒冬又至，人們預計俄羅斯將再次像去年那樣轟炸烏克蘭的電力基礎設施。烏克蘭方面做了怎樣的準備？
政治2023年10月31日02:10 分鐘
Polen | Autoschlage am Grenzübergang zur Ukraine

烏克蘭免除汽車進口稅 邊境排起長龍

烏克蘭免除汽車進口稅 邊境排起長龍

波蘭-烏克蘭的邊界再次排起了汽車長龍——與開戰之初，烏克蘭民眾駕車逃離的景象不同，這次他們則是開車返回烏克蘭。基輔出台新法規，允許民眾從國外購買私人用車，無需繳納進口稅。
經濟2022年5月12日02:25 分鐘
Ukraine | Straßenmusiker in Lwiw

利維夫街頭：硝煙中的音樂

利維夫街頭：硝煙中的音樂

雖然俄羅斯軍隊正在入侵烏克蘭，但是該國西部城市利維夫的街頭樂手仍然在堅持唱歌。當地居民說，這些音樂給他們帶來了慰藉，讓人們對美好生活的回憶在硝煙之中得以留存。
政治2022年4月10日01:43 分鐘
Frankreich Gelbwestenprotest in Paris

「黃背心」第四波抗議 逾千人被捕

「黃背心」第四波抗議 逾千人被捕

法國政府雖然放棄了上調燃油稅的計劃，但這並沒有熄滅法國人民的怒火。本周六抗議隊伍再次走上街頭，示威出現騷亂，逾1700人被捕。「黃背心」的靈感之父對德國之聲表示，馬克宏回應地太晚了，現在很多民眾要他下台。
政治2018年12月9日
Shahabuddin Miah Grünen Politiker

評論：德國選戰無聊？錯了！

評論：德國選戰無聊？錯了！

很多人覺得，德國國內的選戰了無生氣、拖沓、形式陳舊，—與美國全然不同。不過，我們的實習生、美國公民Amien Essif卻對德國的選戰有積極印象。
政治2017年9月21日
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