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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

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Amien Essif 的精选报道

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这些有关广岛核爆的画面 全是错的！

几十年来，世界各国媒体，包括DW使用的1945年广岛核爆的画面其实都是“张冠李戴”。DW在一次自主研究调查中发现了这一点。
历史2020年8月23日04:00 分钟
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乌克兰为过冬做了怎样的准备？

乌克兰为过冬做了怎样的准备？

寒冬又至，人们预计俄罗斯将再次像去年那样轰炸乌克兰的电力基础设施。乌克兰方面做了怎样的准备？
政治2023年10月31日02:10 分钟
Polen | Autoschlage am Grenzübergang zur Ukraine

乌克兰免除汽车进口税 边境排起长龙

乌克兰免除汽车进口税 边境排起长龙

波兰-乌克兰的边界再次排起了汽车长龙——与开战之初，乌克兰民众驾车逃离的景象不同，这次他们则是开车返回乌克兰。基辅出台新法规，允许民众从国外购买私人用车，无需缴纳进口税。
经济2022年5月12日02:25 分钟
Ukraine | Straßenmusiker in Lwiw

利维夫街头：硝烟中的音乐

利维夫街头：硝烟中的音乐

虽然俄罗斯军队正在入侵乌克兰，但是该国西部城市利维夫的街头乐手仍然在坚持唱歌。当地居民说，这些音乐给他们带来了慰藉，让人们对美好生活的回忆在硝烟之中得以留存。
政治2022年4月10日01:43 分钟
Frankreich Gelbwestenprotest in Paris

“黄背心”第四波抗议 逾千人被捕

“黄背心”第四波抗议 逾千人被捕

法国政府虽然放弃了上调燃油税的计划，但这并没有熄灭法国人民的怒火。本周六抗议队伍再次走上街头，示威出现骚乱，逾1700人被捕。“黄背心”的灵感之父对德国之声表示，马克龙回应地太晚了，现在很多民众要他下台。
政治2018年12月9日
Shahabuddin Miah Grünen Politiker

评论：德国选战无聊？错了！

评论：德国选战无聊？错了！

很多人觉得，德国国内的选战了无生气、拖沓、形式陈旧，—与美国全然不同。不过，我们的实习生、美国公民Amien Essif却对德国的选战有积极印象。
政治2017年9月21日
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