ACEA：歐盟電動車充電樁嚴重不足

（德國之聲中文網）歐盟汽車製造商周一（4月29日）表示，歐盟27個成員國充電樁的鋪設速度沒有跟上電動汽車不斷增長的步伐。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）在最新報告中指出，自2017年開始，歐盟電動車銷量的增長速度是充電樁裝機量的三倍。

ACEA表示，截至2030年，歐盟將需要880萬座充電樁，這意味著每周需安裝2.2萬座充電樁，是目前裝機速度的八倍。

而據歐委會估計，歐盟至2030年將需要350萬座充電樁。

報告補充道，基礎設施是激勵更多民眾購買電動車的關鍵，這對歐盟在2050年實現碳中和的目標至關重要。

電動車基建對氣候目標的重要性

2021 年通過的《歐洲氣候法》規定，歐盟成員國有義務在2030年前將排放水準減少至1990年的55%。

2050年氣候中和目標意味著歐盟全體達成溫室氣體淨零排放。

ACEA總幹事弗裡斯（Sigrid de Vrie）在新聞稿中表示：「我們需要在所有歐盟國家大規模普及電動車，以實現歐洲雄心勃勃的減排目標。」

「如果沒有遍佈全歐盟的公共充電基礎設施，就不可能實現這一目標。」

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