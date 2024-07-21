70歲生日之際 梅克爾政績毀譽並存

今年7月17日前聯邦總理梅克爾迎來70歲生日，德國聯邦總統也給梅克爾送上了祝福。而大部分德國人表示，現在的德國比梅克爾任期內要糟糕。

（德國之聲中文網）梅克爾卸任總理至今已有差不多兩年半時間，民調機構"YouGov"就民眾對德國整體狀況的感知對2300名德國人發起了一項民意調查。調查結果不知道會令梅克爾是喜是憂：61%的德國人認為自梅克爾卸任以來德國變得更加糟糕。問及原因時，28%的人認為，自2021年以來接替梅克爾上台的交通燈政府（社民黨、自民黨和綠黨）是"罪魁禍首"。只有約四分之一的人表示，生活狀況整體持平。

梅克爾：清醒和務實主義

梅克爾在2005年至2021年間以冷靜和務實主義治理國家，那麼她現在很可能也會以同樣的態度看待這項民調結果 - 在她之後上台的聯盟政府需面臨並處理多項危機：俄烏戰爭、隨之而來的通貨膨脹、高企的能源價格、中東戰爭，以及日益嚴重的社會兩極分化、右翼民粹主義在整個歐洲崛起、僵化的官僚主義機制和德國老舊的基建設施。

聯邦總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）於2023年4月授予梅克爾德國最高功績勳章 大十字勳章，並稱她為"民主的榜樣和標誌" 圖片來源： Michele Tantussi/REUTERS

不喜歡聚光燈的前總理

退休後，梅克爾幾乎在公眾視野裡消失了 - 就像她自己之前宣佈的那樣。梅克爾也是戰後德國首位自願放棄連任的聯邦總理，2021年她自願離任總理。梅克爾不尋求媒體關注和曝光，很快淡出公眾視野。儘管如此，在她70歲生日之際，仍有許多人想念她，並向她送上祝福。聯邦總統施泰因邁爾（社民黨）便是其中之一，他曾兩度在梅克爾政府中擔任外長。

施泰因邁爾："我們民主的榜樣和標誌"

聯邦總統施泰因邁爾在他的官方生日祝辭中稱讚梅克爾是"我們民主的榜樣和標誌"。他提到，梅克爾的特別之處在於，她70年人生幾乎可以被精準地分為兩個階段："柏林牆倒前的35年，以及柏林牆倒後、在渴望已久的自由中生活的35年。" 施泰因邁爾繼續寫道："對您來說，自由的價值和開明社會的價值始終非常重要。您的論點如此令人信服，因為您以自身經歷，更深刻地認識到，生活在一個自由民主的國家裡的價值無法用任何東西來衡量。"

2005年11月22日：梅克爾宣誓就任德意志聯邦共和國首位女總理 圖片來源： Guido Bergmann/BPA/dpa/picture-alliance

"你還沒有取得多大成就"

梅克爾一直需要面對的挑戰包括：她來自前東德的背景，最初的職業是一名物理學家，與政治無甚關聯，直到1989年11月9日柏林牆倒之後才進入政壇，相比於大多數來自西德的男性政治家，梅克爾政治生涯開始的要晚得多。德國公共電視台ARD新推出的一個五集紀錄片《梅克爾總理的命運之年》（Schicksalsjahre einer Kanzlerin）中也提到了這一點。

在紀錄片中，梅克爾講述了她在1984年30歲生日那天搬進了當時位於東柏林的一間破舊公寓。那時她剛結束第一段婚姻。梅克爾的父親，一位牧師，來到新搬的住所看望她。40年後，梅克爾回憶道："他當時環顧四周，沒有生日祝福，而是對我說：'你還沒有取得多大成就。'"

梅克爾的政治生涯始於柏林牆倒

然而接下來的數十年則遠不是梅克爾父親當年所能預見的了：梅克爾從成為民主德國第一屆、也是最後一屆自由選舉政府的副發言人，到聯邦部長，再到首位女總理，並三次連任，如今回顧起來，這一路走來幾乎充滿了傳奇色彩。這是一段只有處於柏林牆倒和兩德統一那樣的時代轉折點才能開始的政治生涯。

退休後，梅克爾便鮮少出現在公眾視野裡。偶有露面也是以頗為出人意料的方式，比如今年5月，綠黨籍前環境部長特裡廷（Jürgen Trittin）告別政壇，梅克爾發表講話對其工作表示贊賞和肯定。這位綠黨元老總體來說在梅克爾從政活躍期與其交集不大。再有就是2023年5月，梅克爾與前美國總統歐巴馬在柏林的會面也在當時登上了一些新聞頭條。除此之外，梅克爾深居簡出，據說正在努力撰寫回憶錄，預計將在今年秋季出版。

前德國總理梅克爾和前美國總統歐巴馬在柏林餐廳進行了一場私人會面 圖片來源： Büro der Bundeskanzlerin a. D./dpa/picture alliance/dpa

前衞生部長施潘歷數梅克爾執政時期三大錯誤

離職後梅克爾與其所在政黨基民盟在很大程度上保持疏遠。自2021年12月以來，她沒有參加過任何黨代會。在梅克爾生日當天，現任基民盟議會黨團副主席施潘（Jens Spahn）在接受新聞雜誌《焦點》（Fokus）採訪時雖然對梅克爾做出的貢獻表示讚揚，但也指出了她的三大錯誤：第一個是2015年以來的大規模非法移民令德國社會不堪重負並造成了社會不穩定。施潘認為，第二個錯誤是"我們至少從2014年起就應該對普丁領導下的俄羅斯採取完全不同的態度。 "第三個錯誤是2011年福島核電站事故後做出退出核能的決定。

梅克爾穩健執政16年 政治遺產今安在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

梅克爾對德國人民改變的能力信心不足？

與如今的交通燈執政聯盟代表交談時，許多人表示，梅克爾執政時期的特點是：盡可能少的給德國人民帶來需要進行改變的負擔。而現在，則必須以最快速度對那些未完成的變革進行彌補：數字化、能源轉型、解決技術工人短缺問題等。並且，在全球民族主義威脅日益嚴重的大環境下，德國還必須迅速學會自衛，包括軍事自衛。

即便是政治對手，比如綠黨籍副總理哈貝克，也對這位曾帶領德國度過歐債危機以及新冠疫情的前總理給予了非常友善的評價。今年6月，哈貝克在德國版《滾石》（Rolling Stone）雜誌上寫道，人們完全可以想像梅克爾在家裡安安靜靜地烤蛋糕、削馬鈴薯皮，或者看《犯罪現場》的樣子。這顯然是一種稱讚：贊扬梅克爾反感任何形式的虛榮。

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