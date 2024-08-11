7月中國汽車總銷量下降而出口增長

雖然中國汽車市場整體銷量持續低迷，但電動汽車的銷量在7月份同比增長了近30%，達到約99.1萬輛。今年中國汽車出口的主要市場是俄羅斯。

（德國之聲中文網）中國乘用車協會周五(8月9日)表示，7月份中國的汽車銷量下滑，同比下降5%，儘管電動汽車製造商向全球市場擴展，出口增長了約20%。

乘用車銷量總計約為200萬輛，其中約160萬輛在中國銷售，同比下降了10%。乘用車總出口量則躍升了20%以上，達到39.9萬輛。

在所有售出的車輛中，有一半以上是「新能源汽車」，即電動汽車和插電式混合動力汽車。

隨著國內市場需求疲軟，中國汽車製造商加大了車輛出口力度。與此同時，美國和歐盟提高了關稅，理由是北京提供的政府補貼使中國汽車製造商具有不公平的競爭優勢。

中國商務部周五表示，已將歐美國家7月初徵收的臨時關稅提交給世界貿易組織的爭端解決機制。

中國商務部在其網站上發布的聲明中表示：「歐盟的初步裁定缺乏事實和法律依據，嚴重違反了世貿組織規則，破壞了應對氣候變化的全球合作大局。」

聲明還說：「我們敦促歐盟立即糾正其錯誤做法，共同維護中歐經貿合作的穩定以及電動汽車產業鏈供應鏈的穩定。」

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為了刺激需求、應對經濟增長放緩並推動更清潔的交通，中國擴大了鼓勵司機用舊的汽油和柴油車換購電動汽車的激勵措施。

雖然整體汽車銷量持續低迷，但電動汽車的銷量在7月份同比增長了近30%，達到約99.1萬輛。其中，在中國銷售了88.7萬輛，出口了10.3萬輛。

外國汽車製造商的銷量今年停滯不前或下降，表明市場的激烈價格競爭和過度飽和。

報告稱，中國汽車製造商的市場份額迅速增長，7月份佔所有汽車銷售的三分之二，其銷量增長了10%。

中國1月至7月間銷售的大部分汽車價格在10萬至15萬元人民幣（約14,000至20,500美元）之間，行業協會表示。而銷售的電動汽車中，最大的份額售價在15萬至20萬元人民幣（20,500至28,000美元）之間。

中國的奇瑞汽車、上汽集團和吉利汽車集團仍然出口更多的汽車，大部分是傳統燃油發動機車型，而不是像比亞迪和特斯拉這樣的電動汽車製造商。但後者正在迅速佔領市場。報告稱，比亞迪7月份出口了31,000輛電動汽車和混合動力車，而特斯拉的出口量為28,000輛。

報告還稱，今年前七個月，比亞迪出口了238萬輛電動汽車，而特斯拉的出口量為176萬輛。

今年中國汽車出口的主要市場是俄羅斯。俄羅斯在上半年進口了47.8萬輛中國製造的汽車，幾乎全部為傳統內燃機車型。墨西哥是第二大進口國，進口了22.6萬輛，巴西則以17.1萬輛排名第三。

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（美聯社）

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