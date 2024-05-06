香車、美酒、化妝品：法中貿易的摩擦議題

（德國之聲中文網）去年秋天，歐盟發起對中國電動汽車補貼的調查。法國總統馬克宏在習近平到訪前表示，中國長期被視為歐洲的出口市場，特別是德國汽車行業。如今，形勢轉向，中國大舉向歐洲出口汽車。馬克宏強調說，歐洲產電動汽車在中國市場被徵收15%的重稅，補貼下的中國產電動汽車在歐洲市場則僅徵收10%的稅。他表示，對等是首要的訴求。

電動汽車補貼問題 德國政府認為應深思熟慮

不過，德國政府對於歐中之間圍繞電動汽車的貿易戰表現出保留態度。德國政府一名發言人上周五（5月3日）在柏林表示，總理肖爾茨訪華期間也明確表示，不應有不公平競爭，產能過剩問題是中心議題之一，但肖爾茨建議在世貿組織框架下談判，處理補貼問題。這名發言人稱，歐委會對中國電動汽車及其補貼問題的調查也還沒有結束。德國政府期待對此問題有"深思熟慮"。

若中國加徵關稅 法國干邑或滯銷

中國1月對歐盟白蘭地展開反傾銷調查，引起擔憂，是否會徵收類似對澳洲葡萄酒那樣高達218.4%的關稅。

法國官員表示，此次習近平訪問，法方也將提及中國對法國干邑白蘭地的調查一事。

據法國方面數據，2023年，法國干邑出口中，中國佔到19.4%的份額。

法國干邑的另一個主要市場是美國，那裡的銷量在急劇下降。而其它市場相對較小，這意味著，干邑無法輕易轉銷其它國家。

法國干邑產業聯合會（BNIC）上周四（5月2日）發表聲明稱，干邑產業的未來部分取決於現在這樣的談判中，是否能避免額外徵收關稅。

外商投資歐洲國家冠軍！法國的秘訣在哪裡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法國化妝品 如何規避中國新規？

法國的化妝品行業世界領先，去年向中國出口產品價值近20億歐元。

不過，中國明年生效的新規對化妝品貿易構成威脅。自2025年起，化妝品出口商須向中方提供生產過程的詳細訊息，並接受中方人員到廠檢查。這引起智慧財產權保護方面的憂慮。

去年，雙方談判中提議，法國有關部門負責部分出口的安全性，而無須中方人員到場監督。這些化妝品製造商將獲得"白名單"地位。法國也將向中國提供類似對等措施，不過尚不清楚涉及何種領域。

法國化妝品工業協會（FEBEA）秘書長吉夏爾（Emmanuel Guichard）表示，這一提議的計劃可能在習近平與馬克宏的會晤中正式確認。

愛麗舍宮則未立即就此表態。

（路透社、法新社、美聯社）

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