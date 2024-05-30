香港「47人案」裁決：一場初選如何被控顛覆政權？

從拘捕行動至今超過3年，香港最大規模的國安案件「民主派47人案」，迎來歷史性裁決。香港法院將宣判一眾被告的命運，同時就這場被官方指控為「串謀顛覆政權」的初選作出定調，DW整理案件的始末和關注點。

（德國之聲中文網）香港高等法院定於5月30日至31日開庭宣佈裁決，47名民主派被告當中，16名不認罪的人士將得知是否罪成。所有被告皆面對同一條控罪：串謀顛覆國家政權罪；一旦罪成，最高刑罰是終身監禁。

從2021年初被捕、漫長的等待、到歷時118天馬拉松審訊，大部分被告已還押超過1000天，包括城中許多著名的民主派領袖。無論結果如何，這將會是《香港國安法》生效後最具象徵意義的審判之一。

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初選的來龍去脈

2019年香港爆髮長達多月的反修例示威，運動期間正值區議會選舉，民主派在同年11月乘著破紀錄的高投票率，橫掃逾8成半議席。同年12月，曾是佔中發起人的香港大學法律學者戴耀廷，在《蘋果日報》投稿題為〈立會奪半 走向真普選重要一步〉的文章，認為在區議會選舉大勝後，民主派應放眼爭取2020年立法會選舉爭取過半。

戴耀廷在案中被列為首被告，次被告是前立法會議員區諾軒，他也是初選組織者。區以控方證人身份供稱，2020年初一場5人飯局是初選的開始，席間戴耀廷向民主派政黨領袖提出，要思考爭取更多立法會議席及反修例運動的「五大訴求」，以及構思公民參與機制。

隨後數月，戴耀廷等組織者陸續約見各黨派及有意參選人士，協調民主派初選、選舉論壇、出選機制等。期間戴耀廷在《蘋果日報》發表〈真攬炒十步 這是香港宿命〉一文，引來中聯辦猛烈抨擊，指稱反對派為「毫無底線的攬炒派」。

及至5月尾，中國全國人大在北京無預警地通過《香港國安法》草案的「決定」，訂立四大國安罪行，包括顛覆國家政權。初選主辦方則在6月內舉行選舉提名期和候選人論壇，這些都是在6月30日《國安法》實施前發生。

港府在初選舉行前夕，對外宣稱初選可能觸犯新的《國安法》，並搜查了負責投票系統的香港民意研究所。最終初選如期在7月11日至12日舉行，錄得逾61萬人投票，超出主辦方預期。中聯辦隨即直指「35+計劃」（即取得立法會逾35席過半）和初選涉嫌違反《國安法》。立法會選舉原訂於同年9月舉行，港府以新冠疫情為理由宣佈押後一年。同年11月，民主派在立法會總辭。

2021年1月6日，警方國安處在全港展開大規模拘捕，55人被捕。當中47人在緊接的3月1日被起訴「串謀顛覆國家政權罪」並首次上庭，大部分被告從當天起收押候訊。案件延宕至2023年2月才開審，至12月完成結案陳詞。

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民主派47人是誰？

被告中幾乎包含香港所有民主派政黨和許多著名政治領袖，年齡介乎20多歲到60多歲不等，涵蓋不同政治光譜。47名被告中，31人認罪，他們大多都是從起訴當天就被關押。

包括時任港大法律學者戴耀廷在內4名初選組織者區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，位於被告名單最前列，他們皆選擇認罪。當中除戴耀廷外，其餘人士全都以控方證人身份作供，其供詞成為審訊焦點之一。

圖為戴耀廷2021年3月被押送前往法庭。（資料照） 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

第五被告吳政亨也被控方指為組織者，他是擁有澳洲籍的港人，被指發起「三投三不投」運動，倡議選民在立法會選舉中只投票予民主派初選勝出者。他否認控罪。

其餘42人是參選人，包含香港主要反對黨，包括民主黨、公民黨、香港眾志、社民連、民協等，多位政黨領袖、前任議員、知名社運人士都在犯人欄內。例如香港眾志創辦人黃之鋒，民主黨前主席胡志偉，公民黨前黨魁楊岳橋，社民連前議員梁國雄，人民力量前議員陳志全，雨傘運動學生領袖岑敖暉等。另外也有不少區議員，以及在反修例運動後冒起、首次參選的政治素人。

16名不認罪被告及被捕時所屬政團：

吳政亨、鄭達鴻（公民黨）、楊雪盈、彭卓棋、何啟明（民協）、劉偉聰、黃碧雲（民主黨）、施德來（民協）、何桂藍、陳志全（人民力量）、鄒家成、林卓廷（民主黨）、梁國雄（社民連）、柯耀林、李予信（公民黨）、余慧明（醫管局員工陣線）

包含戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟在內的31名認罪被告及被捕時所屬政團：

袁嘉蔚（香港眾志）、梁晃維、徐子見、岑子傑（社民連）、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒（香港眾志）、譚文豪（公民黨）、李嘉達、譚得志（人民力量）、胡志偉（民主黨）、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉（天水連線）、尹兆堅（民主黨）、郭家麒（公民黨）、吳敏兒（工黨）、譚凱邦（新民主同盟）、呂智恆、劉頴匡、楊岳橋（公民黨）、范國威（新民主同盟）、林景楠、岑敖暉、王百羽

目前正流亡海外的社運人士羅冠聰、張崑陽和民主黨前議員許智峰也有參選，他們現正被國安處懸紅通緝。初選案大檢控後，當中不少民主派政黨和團體陸續解散。

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控辯方爭議什麼？

控方指稱被告，協議在立法會內無差別否決政府財政預算案，迫使特首下台及解散立法會，因此47人是「串謀顛覆國家政權」，而初選是整個謀劃的一部分。控方提出的證據包括：引述戴耀廷表示民主派取得立會過半有如「大殺傷力憲制武器」、〈真攬炒十步 這是香港宿命〉的報章投稿，倡議民主派議員利用議事手段癱瘓政府。

民主陣營希望透過初選協調出勝算最高的代表，在正式選舉中減少互相搶票，增加席次過半的機會。以年輕參選人主導的抗爭派初選前發起〈墨落無悔 堅定抗爭〉聲明連署，稱一旦當選，會運用「運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求」，控方指獲得30多位被告以個人或政黨代表連署。這一份聲明也成為控方引用的重點理據。

辯方在審訊中爭辯稱，表決預算案的權力、特首解散立法會的機制都是法律訂明的「合法手段」，因此不可能違法。事實上，以往亦有民主派多次否決預算案。辯方表示，被告透過民主選舉讓市民選出代議士，依據憲政機制推動變革和向當權者問責，不應構成顛覆。

辯方並爭辯，香港法庭應以普通法原則詮釋控罪所指的「非法手段」，理應有武力元素才算犯法。另外，控方證據包含很多在《國安法》生效前發生的事，辯方質疑這些言行不可被採納。

學者分析，這次法庭將會判定異議者的公開投票是否被視為國安罪行，以及立法會行使預算案否決權會否犯法。而法庭判定各被告在案中的角度和參與程度，會直接影響量刑，最輕的一級是判囚3年或以下，最重是終身監禁。在一般情況下，不認罪被告一旦罪成，獲刑會比認罪的為重。

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