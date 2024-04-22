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電動汽車
使用電能驅動電動機在道路上行駛的汽車，並不包括無法脫離供電接觸網的單電源無軌電車和在電氣化鐵路路軌上行駛的軌道列車，也不包括電動自行車等其他電動車。
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即時新聞
2024年4月22日
2024年4月22日
全球主要市場齊降價能否「拯救」特斯拉？
2024年4月21日
2024年4月21日
大眾十年前遭竊密 中國否認駭客間諜
2024年4月16日
2024年4月16日
會晤肖爾茨 習近平籲「警惕保護主義抬頭」
2024年4月15日
2024年4月15日
媒體：特斯拉將全球裁員逾10%
2024年4月15日
2024年4月15日
蔚來汽車創辦人在美演說 促市場開放
2024年4月13日
2024年4月13日
中國商務部長批評歐盟「雙標主義」
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深度報導
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
《商報》觀察到義大利在去年退出「一帶一路倡議」後，目前正在努力加強同中國的貿易往來。《新蘇黎世報》問道，「什麼是產能過剩？假如一個國家只為自己的市場進行生產，那麼貿易從何談起？」
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥
德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥
德國總理肖爾茨在中國的三天行程安排的相當緊湊，在首站重慶，他參觀了德國汽車零件供應商博世的氫燃料電池工廠，在上海，他在同濟大學發表講話。伊朗對以色列發動空襲給這位德國總理在中國的行程帶來影響。
經濟
2024年4月15日
2024年4月15日
01:40 分鐘
德語媒體：「去風險」的三大支柱
德語媒體：「去風險」的三大支柱
德國總理肖爾茨即將開啟的訪華之旅面臨艱難的平衡任務，《南德意志報》分析了德國經濟對華「去風險」的三大支柱，並且指出這項任務「實際操作起來這就像讓一艘遠洋巨輪在全速行駛的過程中變換航道一樣」。
政治
2024年4月12日
2024年4月12日
德語媒體：補貼電動汽車 利及全球人民
德語媒體：補貼電動汽車 利及全球人民
面對收受大量補貼的中國電動汽車，歐洲人應該如何應對？《商報》呼籲，要以謙虛又自信的姿態和中國人展開合作。《標準報》認為，沒有必要制裁中國，而是應該和中國展開補貼競賽。
媒體
2024年4月11日
2024年4月11日
德語媒體：耶倫艱難的中國之行
德語媒體：耶倫艱難的中國之行
美國財長耶倫一向被視為拜登政府中的對華鴿派，她此次中國之行的目的本是想化解經貿領域的中美爭端。但為期四天的訪華行程結束之際，耶倫還是對中國政府提出了措辭強烈的批評。
媒體
2024年4月10日
2024年4月10日
耶倫：不讓「中國衝擊波」重演 摧毀美國工業
耶倫：不讓「中國衝擊波」重演 摧毀美國工業
結束訪華之際，耶倫強調產能過剩的威脅，表示中國太大了，世界其它國家無法吸收如此巨大的產能。中國官員則指出，中國企業的快速發展靠的不是補貼，而是技術持續創新。
經濟
2024年4月8日
2024年4月8日
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焦點話題
德語媒體：弱勢的總理
取消已有三十多年歷史的總理記者會，無疑是本次人大會議爆出的最大冷門之一。儘管中國官方並未給出取消記者會的原因，但德語媒體普遍認為，此舉顯示中國總理的職權正在被進一步削弱。
媒體
2024年3月8日
2024年3月8日