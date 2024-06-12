關稅爭議：歐盟對中國電動汽車加徵最高38%關稅

歐盟認為，中國產電動汽車受到不公平的補貼，如今可能採取措施。目前還有談判的緩沖期，歐盟成員國也有反對意見。

（德國之聲中文網）歐委會威脅採取的行動，恰恰是德國等一些歐洲政府希望避免的：自7月4日起，向中國產電動汽車徵收懲罰性關稅。歐委會稱，這一對歐洲汽車製造商的保護措施，是回應中國"不公平的補貼"。由此，歐盟跟進了美國的步驟：華盛頓如今對中國電動汽車徵收100%的關稅。

中國製造商以及美國企業受影響

面向歐洲市場的中國出口商需要做好何種準備？歐盟對中國的電動汽車製造商徵收不同比例的懲罰性關稅，也依據過去數月歐盟的調查中，這些製造商的配合度。最高的情況下，將徵收38.1%的懲罰性關稅。此外，對所有來自中國的汽車還要徵收10%的正常進口關稅。所以，加在一起是48.1%。世界最大的電動汽車製造商比亞迪預計將在正常關稅的基礎上，被加徵17-20%的懲罰性關稅。受影響的還包括美國製造商特斯拉。特斯拉在上海生產汽車，向歐洲出口。

談判截止日期7月4日

歐委會副主席希納斯（Margaritis Schinas）在布魯塞爾介紹了這一懲罰措施，並表示，歐委會與中國有關部門取得了聯繫，以尋找可能的解決途徑。只有在按照世貿組織規則須進行的對話到7月4日無果的情況下，才將臨時徵收這一關稅。之所以是臨時徵收，是因為歐盟成員國也有一定的發言權。27個成員國貿易部長須在11月2日前就此表決。瑞典、匈牙利、捷克、斯洛伐克和德國因不同的原因反對對中國汽車徵收懲罰性關稅。法國和西班牙則堅持要徵收懲罰性關稅，以保護本國製造商免受低價競爭。

德國汽車製造商落後了嗎? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國反對加徵關稅

中國電動汽車平均比歐洲的同類產品便宜20%。德國政府迄今提出的理由是，在電動汽車這一關鍵產業徵收懲罰性關稅，只會導致中國的反制措施，最終會引發一場貿易戰，從而造成更大的損失。德國交通部長維興（Volker Wissing，自民黨）在柏林表示："歐洲電動汽車必須通過更多競爭、開放市場和歐盟內更好的條件實現價格的下降，而不是通過貿易戰和封閉市場。"

中國駁斥指責

北京迅速作出回應：中國外交部一名發言人表示，歐盟違背市場經濟原則和國際貿易規則，"保護主義沒有前途，開放合作才是正道"。目前，中國對歐洲電動汽車徵收15%的進口關稅。未來，這一比例可能會大幅上升。

不排除中國在其它經濟行業實施反制措施。受國家引導的中國汽車製造商則表示，仍將繼續留在歐洲市場。歐洲汽車製造商聯合會在布魯塞爾表示，支持歐盟的懲罰性關稅。該聯合會會長德弗裡斯（Sigrid de Vries）表示，比關稅更重要的是對歐洲電動車更強有力的產業戰略、確保必備原材料的來源、低廉的能源價格以及覆蓋廣泛的充電、加氫網路。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

關稅將產生何種效果？

基爾世界經濟研究所估算，今年中國向歐洲出口了約50萬輛電動汽車。如果徵收懲罰性關稅，這一數字可能減少四分之一，至37.5萬輛。而這一缺口的填補可通過歐洲製造商擴大在歐洲的銷售量，而不是向世界其它地方出口。對消費者而言，供應量的減少可能總體上會推高汽車的價格。從中國進口的電動汽車預期今年將佔到15%的市場份額。

對歐委會來說，電動汽車供應量減少是否是個好主意，特別是歐盟亟須在交通運輸領域實現對氣候更友好的轉變？就此問題，歐盟經濟專員多姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）早在去年10月對中國展開調查時表示，原則上是需要電動汽車的，但競爭仍必須公平。他說，中國政府須減少在國內的補貼、降低產能。

這一議題或將在周四義大利舉行的G7峰會上也受到討論。歐盟對美國的孤立貿易政策持質疑態度。美國政府對中國汽車的懲罰性關稅導致歐盟受到更大的進口壓力。圍繞這一議題的博弈中，美國總統拜登將如何回應特斯拉也將受到歐盟措施影響，是眾多待回答的問題之一。

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