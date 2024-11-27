路透：中國將以賴清德出訪為藉口再度軍演

路透社報導，台灣安全官員評估，中國很可能以賴清德即將訪問南太平洋邦交國並過境美國為藉口，在台灣附近再度舉行軍演，目的是在川普上任前「畫線立威」。

（德國之聲中文網） 台灣總統賴清德將於本周六（11月30日）出訪邦交國馬紹爾群島、吐瓦魯及帕勞。路透社引述消息人士稱，賴清德將過境美國夏威夷和關島。台灣總統辦公室尚未對外公佈過境美國的具體地點和細節。

四名熟悉具體事宜的不具名台灣官員向路透社透露 ，台灣方面研判，北京可能會在賴清德12月6日結束訪問前或之後不久進行軍事演習。

中國今年已於5月和10月在台灣周邊舉行兩輪大型軍演，向台灣施壓，分別稱為「聯合利劍－2024A」和「聯合利劍-2024B」。

據台灣安全官員稱，中國可能會「重新包裝」在南海或東海進行的常規軍事活動，使其更靠近台灣，並將其重新命名為「聯合利劍-2024C」。

消息人士稱，北京還可能會在賴清德訪問期間擴大其常規「聯合戰備巡邏」的規模，並在訪問結束時發起「有針對性的」演習。

中國今年已於5月和10月在台灣周邊舉行兩輪大型軍演 圖片來源： Anadolu/picture alliance

中國利用軍演「劃紅線」

一位官員對路透社指出，北京希望向即將上任的美國總統當選人川普的新政府表明，第一島鏈是「中國的勢力範圍」，借賴清德出訪舉行軍演只是「藉口」。所謂第一島鏈，是從日本經台灣、菲律賓至加裡曼丹島的區域，包圍著中國的沿海海域。

該名官員表示，「北京希望在美國政府過渡期間畫線立威，同時擴大其勢力範圍。」 他還補充說，軍演實際上是針對美國及其盟友。

熟悉台灣周邊安全評估的第三位消息人士稱，中國可能會利用接下來的幾周內的演習來試探川普政府的底線。

其中兩名消息人士表示，更有利的天氣條件可能會促使中國在賴清德出訪期間提前或推遲展示武力。

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已有先例

台灣總統通常在往返遙遠的邦交國時借道美國，並利用停留機會發表演講和會見友台政界人士。目前與台北保持正式外交關係的國家僅存12個，賴清德將訪問的馬紹爾群島、吐瓦魯和帕勞是其中三國。

中國對這次訪問若作出軍事反應並非史無前例。去年8月，時任副總統的賴清德過境美國返台時，以及去年4月時任總統蔡英文從加利福尼亞州返回時，中國都做出了軍事回應。

賴清德及執政的民進黨拒絕接受北京的主權主張，稱台灣的未來只能由台灣人民決定。

中國大陸國台辦新聞發言人陳斌華周三在例行記者會上稱，台灣當局領導人所謂「過境」本質上是「倚外謀獨」。

台灣國防部周三發出新聞稿表示，任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對區域安全造成實質威脅、破壞和平穩定；既非兩岸民眾與國際社會樂見，也不是負責任現代國家應有表現。

（路透社）

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