賴清德就職後首個美國國會代表團訪台

賴清德就職後第一個訪問台灣的美國國會代表團成員表示，美國全面致力於在軍事、外交和經濟上支持台灣。中國外交部發言人毛寧稱該代表團「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號」。

（德國之聲中文網）美國國會代表團周一（5月27日）和台灣新任總統賴清德會晤，在中國以連續兩日的軍事演習回應他的就職典禮之後表示支持。

美國國會"台灣連線"共同主席、眾議員巴爾（Andy Barr）說，美國全面致力於在軍事、外交和經濟上支持台灣。

在代表團和賴清德總統會晤之後，這位來自肯塔基州的共和黨議員在台北舉行的新聞發布會上說："在美國、台灣或世界任何地方，都不應該對美國維持台海現狀與和平的決心有任何懷疑。"

中國政府認為台灣是中國領土的一部分，必須置於其控制之下，必要時可以使用武力。美國和大多數國家一樣，與台灣沒有正式的外交關係，但根據本國必須為台灣提供自衛手段。

中國政府強烈反對

中國政府對美國國會的訪問表示強烈反對，稱其"損害中美關係和台海和平穩定"。

中國外交部發言人毛寧周一（5月27日）在例行記者會上說，美國議員"執意竄訪台灣，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了美國政府作出僅與台灣保持非官方關係的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號"。

台灣外交部長：美在關鍵時刻展現團結

一周前上任的賴清德預計將繼續執行同樣來自民進黨的前任總統蔡英文的政策。

台灣新任外交部長林佳龍表示注意到中國最近的演習，並稱美國代表團的訪問是在關鍵時刻「展現團結的重要姿態"。

中國5月23日和24日在台灣周邊開展為期兩天的軍事演習 圖片來源： EASTERN THEATER COMMAND OF THE PEOPLE'S LIBERATION ARMY/AFP

代表團包括四名共和黨人和兩名民主黨人，由眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領。這位德克薩斯州共和黨人在去年4月訪問台灣後受到了中國的制裁。他率領的該代表團是賴清德宣誓就職後，訪問台灣的第一個美國國會代表團。

他說："美國現在是、將來也永遠是一個可靠的夥伴，任何脅迫或恐嚇都不會減緩或阻止國會對台灣的例行訪問。"

麥考爾列舉了國會上個月批准的對烏克蘭、以色列和台灣的軍事援助法案。中國外交部發言人毛寧表示，"中國大陸堅決反對美台軍事聯繫，反對武裝台灣"。

美國代表團其他成員包括來自加州的共和黨議員金映玉（Young Kim）、來自南卡羅來納州的共和黨議員威爾森（Joe Wilson）、來自加州的民主黨議員帕內塔（Jimmy Panetta）以及來自賓夕法尼亞州的民主黨議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）。

（美聯社）

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