賴清德：中國擴張威權主義的對象不限於台灣

台灣總統賴清德警告稱，中國擴張威權主義的對象不限於台灣，中國經貿施壓的受害者也不只有台灣。區域及全球民主國家，需要更加團結，才能抵抗威權主義的擴張。

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德周三（8月21日）警告稱，中國擴張威權主義的對象不限於台灣，並呼籲民主國家團結起來遏制其擴張。

中國聲稱台灣是其領土的一部分。中共中央統戰部部長石泰峰周二在香港出席"全球華僑華人促進中國和平統一大會"時表示，"今天中國大陸比歷史上任何時期，都更有信心和能力實現中華民族偉大復興及國家統一"。

賴清德周三早上在台北出席"凱達格蘭論壇-2024印太安全對話開幕式"以英文致辭時說，過去幾年威權主義的擴張越來越具有侵略性，已是全球性的挑戰。

他對參加論壇的來自11個國家的政界人士和學者們表示："中國擴張威權主義的對象不限於台灣，中國經貿施壓的受害者也不只有台灣。"

他說，"中國企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序。全球民主國家，需要更加團結，才能抵抗威權主義的擴張。"

德軍遠赴印太 憂心中國擴張 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北京加大對台灣軍事和政治壓力

賴清德於5月20日宣誓就職，他因堅定捍衛台灣的主權而被中國貼上"台獨頑固分子"的標籤。

近年來，北京加大了對台灣的軍事和政治壓力，並在賴清德就職後幾天內發動了圍繞台灣島的軍事演習，出動了戰鬥機和海軍艦艇。

台灣軍方幾乎每天都在報告中國軍艦在其水域周圍的活動，以及中國戰鬥機和無人機在島嶼周圍的出動情況。​​​​​​​

賴清德指出，中國大陸在東中國海、南中國海擴軍，不僅在台海舉行軍演，還與俄羅斯在南中國海、西太平洋、日本海進行聯合軍演，破壞區域和平穩定。

賴清德說，台灣位處第一島鏈，直接面對來自中國大陸的威脅，台灣將無畏無懼，肩負起責任，積極推動"和平四大支柱行動方案"，維持台海的和平穩定。

賴清德多次向北京提出對話的請求，但自其前任蔡英文於2016年當選以來，兩岸談判實際上已經中斷。蔡英文反復表示，台灣不是中國的一部分。

（法新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。