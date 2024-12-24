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豐田據稱計劃在上海獨資建廠

2024年12月24日

日經新聞報導稱豐田擬在上海建廠，生產雷克薩斯電動車並獨立營運。此外，為應對來自中國電動車的激烈挑戰，日產與本田宣佈啟動合並磋商。

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圖為豐田車標
汽車製造商豐田（Toyota）計劃在上海建廠，專注為其高端品牌雷克薩斯（Lexus）生產電動車。工廠計劃於2027年前後投產圖片來源： Tomohiro Ohsumi/Getty Images

（德國之聲中文網）多家媒體本周二（12月24日）報導，汽車製造商豐田（Toyota）計劃在上海建廠，專注為其高端品牌雷克薩斯（Lexus）生產電動車。工廠計劃於2027年前後投產。

彭博社今年6月29日曾引述知情人士報導稱，豐田當時在尋求與特斯拉類似的待遇，包括稅收減免、政策支持、土地授予以及無需當地合資夥伴即可直接營運的條件。

日本《日經新聞》援引消息人士訊息報導稱，與以往採用合資的形式不同（如「一汽豐田」、「廣汽豐田」，「比亞迪豐田」），這座新建工廠將由豐田獨立營運。若計劃得以推進，這將成為日本車企首次在中國獨立建廠。

當法新社就此計劃向豐田求證時，豐田拒絕置評。

日本公共廣播NHK報導稱，豐田希望新工廠的建設能幫助其在中國市場迎頭趕上。今年11月，路透社援引3名知情人士消息報導稱：豐田汽車計劃加大在中國的汽車產量，目標是到2030年生產至少250萬輛汽車。

應對中國車挑戰 日產本田啟動合並磋商

去年，中國憑借其在電動車領域的主導地位，超越日本成為全球最大汽車出口國。日本車企則因專注於混合動力汽車而在電動車領域失去了優勢。

圖為日產首席執行官內田和本田首席執行官美部在聯合新聞發布會上
為應對行業挑戰，日本汽車製造商本田（Honda）和日產（Nissan）於本周一（12月23日）宣佈，將啟動合並磋商圖片來源： Kyodo/REUTERS

為應對行業挑戰，日本第二和第三大汽車製造商本田（Honda）和日產（Nissan）於本周一（12月23日）宣佈，將啟動合並磋商，以加強在電動車和自動駕駛技術領域的競爭力和地位。

本田和日產表示，將成立共同控股公司，並計劃於2026年8月上市，理由是「汽車產業和外部環境正在發生巨大變化」。 

儘管消費者支出疲軟和多市場競爭激烈使許多汽車製造商面臨壓力，但豐田通過推出混合動力車等多種車型的策略，在包括美國在內的市場上取得了不錯的業績。

據《日經新聞》報導，計劃中的上海工廠將主要生產在中國本土銷售的雷克薩斯品牌汽車。據《日經中文網》，雷克薩斯計劃至2030年銷售100萬輛純電動汽車，至2035年，實現全球銷售100%為純電動汽車。

電動車平民化 中國製造？

（法新社等）

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