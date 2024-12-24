豐田據稱計劃在上海獨資建廠

日經新聞報導稱豐田擬在上海建廠，生產雷克薩斯電動車並獨立營運。此外，為應對來自中國電動車的激烈挑戰，日產與本田宣佈啟動合並磋商。

（德國之聲中文網）多家媒體本周二（12月24日）報導，汽車製造商豐田（Toyota）計劃在上海建廠，專注為其高端品牌雷克薩斯（Lexus）生產電動車。工廠計劃於2027年前後投產。

彭博社今年6月29日曾引述知情人士報導稱，豐田當時在尋求與特斯拉類似的待遇，包括稅收減免、政策支持、土地授予以及無需當地合資夥伴即可直接營運的條件。

日本《日經新聞》援引消息人士訊息報導稱，與以往採用合資的形式不同（如「一汽豐田」、「廣汽豐田」，「比亞迪豐田」），這座新建工廠將由豐田獨立營運。若計劃得以推進，這將成為日本車企首次在中國獨立建廠。

當法新社就此計劃向豐田求證時，豐田拒絕置評。

日本公共廣播NHK報導稱，豐田希望新工廠的建設能幫助其在中國市場迎頭趕上。今年11月，路透社援引3名知情人士消息報導稱：豐田汽車計劃加大在中國的汽車產量，目標是到2030年生產至少250萬輛汽車。

應對中國車挑戰 日產本田啟動合並磋商

去年，中國憑借其在電動車領域的主導地位，超越日本成為全球最大汽車出口國。日本車企則因專注於混合動力汽車而在電動車領域失去了優勢。

為應對行業挑戰，日本汽車製造商本田（Honda）和日產（Nissan）於本周一（12月23日）宣佈，將啟動合並磋商 圖片來源： Kyodo/REUTERS

為應對行業挑戰，日本第二和第三大汽車製造商本田（Honda）和日產（Nissan）於本周一（12月23日）宣佈，將啟動合並磋商，以加強在電動車和自動駕駛技術領域的競爭力和地位。

本田和日產表示，將成立共同控股公司，並計劃於2026年8月上市，理由是「汽車產業和外部環境正在發生巨大變化」。

儘管消費者支出疲軟和多市場競爭激烈使許多汽車製造商面臨壓力，但豐田通過推出混合動力車等多種車型的策略，在包括美國在內的市場上取得了不錯的業績。

據《日經新聞》報導，計劃中的上海工廠將主要生產在中國本土銷售的雷克薩斯品牌汽車。據《日經中文網》，雷克薩斯計劃至2030年銷售100萬輛純電動汽車，至2035年，實現全球銷售100%為純電動汽車。

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（法新社等）

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