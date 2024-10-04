調查：近六成德國人會考慮購買中國產汽車

德國汽車俱樂部最新的一次調查顯示，近六成德國人不再徹底拒絕中國產汽車。在電動車領域，傾向購買中國車的比例更是高達80%。

（德國之聲中文網）據德國汽車俱樂部ADAC的一項具有代表性的調查 ，59%的受訪者原則上會考慮購買中國汽車。他們表示，決定因素是價格：認為中國汽車具有價格優勢的比例為83%。

最近，德國電動汽車的銷量出現下滑局面。有專家認為，主要原因是電動汽車的價格仍然比燃油車高很多，而政府對購買電動汽車的補貼已經停止。

調查發現，中國製造的汽車對較年輕的人群更具吸引力。18歲至39歲的這組人群中，考慮購買中國車的比例超過72%。相比之下，70歲以上的人群中只有31%考慮購買。

根據調查，在全電動汽車領域，高達80%的受訪者甚至傾向於購買中國製造的電動車。

除價格因素外，根據ADAC的這次調查，超過一半的受訪者（55%）還將中國電動車的創新技術作為購買的理由。37%的受訪者表示，像比亞迪、吉利這樣的造型設計也很有吸引力。

法新社評論道，如今，中國在電動汽車領域已被視為領跑者。

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ADAC：安全碰撞測試中得到最高分

但另一方面，54%的受訪者提到對中國汽車的普遍顧慮，40%認為維修和經銷商網路不足，39%擔心品質，26%對數據安全表示憂慮。

這項調查由ADAC的市場與民意研究部於今年7月進行。調查對像是1079名主要居住在德國有駕照的成年人。

在ADAD今年4月進行的一次汽車測試 中，中國汽車的表現相當不俗。相關的報告寫道，當前的中國電動車早已不是技術過時、且不安全的廉價車。恰恰相反，大多數車型在安全碰撞測試中獲得最高分，電池技術顯得成熟，續航裡程相當令人滿意，即便是加工品質，也不遜色於老牌競爭對手。

根據這個報告，中國產電動車的不足之處主要集中在駕駛輔助系統和空調系統上。

（法新社、Tagesschau、ADAC等）

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