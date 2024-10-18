解碼中國：迫在眉睫的全面貿易戰威脅

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏10月14日在參觀巴黎車展時，公開表示「我們正在經歷艱難的時刻」。他指出，歐洲汽車市場正在萎縮、中國競爭對手又非常強勁，因此有必要「採取自衛措施貫徹公正的規則」，「如果某些中國廠商收受了政府補貼，那麼加徵關稅予以平衡就是正常舉措。否則就不是公平競賽了。」馬克宏說，法國正是出於這個原因支持歐盟對中國產電動汽車加徵關稅。

歐盟已經在10月初投票通過了此項決定。當時，德國投票反對加徵關稅。法國、義大利、荷蘭等10個成員國則投了贊成票。

目前，歐中雙方仍在依照世貿組織規則繼續談判，一場貿易戰看來卻已難以避免。北京已經表示要對進口自歐盟的白蘭地加徵關稅，還對歐盟奶製品展開了反補貼調查，三家分別來自法國、義大利、荷蘭的奶製品企業被列為了調查對象。這難道只是偶然？

一劑毒藥？

中國產電動汽車具有引爆歐中全面貿易戰的潛能。經濟界對此憂心忡忡，尤其是德國汽車廠商更是強烈反對歐盟加徵關稅的舉動。就在10月15日於慕尼黑舉行的中德汽車大會上，寶馬中國合資公司高級經理博魯克(Martin Boluk)說，寶馬汽車是全球汽車生產網路的一部分，也是汽車配件供應網路的一部分，「汽車以及配件必須能自由貿易，寶馬公司視自由貿易為基本原則，不支持歐盟加徵關稅。」

被稱為「德國汽車教父」的汽車產業問題專家杜登霍夫(Ferdinand Dudenhöffer)則在大會上說，德國汽車業如今需要中國企業提供相應的技術，德國廠商向中國轉讓技術的時代已經結束，「所以與中國合作如今更顯重要，而關稅就是一劑毒藥。」

大眾在中國電動車市場艱難求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

緊跟美國？

中國外交圈內不少人士都認為，歐盟出台關稅純屬反全球化舉動、是出於跟隨美國和加拿大的政治動機。此前，美加兩國都對中國電動汽車宣佈加徵100%關稅。

中美經貿關係近年來受到地緣政治爭鬥的嚴重干擾。目前，一些中國的政治學者已經在為川普再度入主白宮做準備。相比拜登，川普更加難以預測。在他的第一個總統任期內，美國對全球眾多國家都祭出了關稅大棒。

中國外交官們認為，歐盟的反補貼調查並不公正，還指責歐盟委員會在調查時要求中國廠商提供電池構造的更多技術細節；而且，歐盟在選擇對照歐洲廠商時，也存在缺乏透明度的問題：用於和中國廠商對比的都是市場競爭力堪憂的義大利、法國企業，而不是德國車企。

此外，中國談判代表還對特斯拉上海工廠受到歐盟的特別優待感到不滿。在所有向歐洲出口的「中國產」電動汽車中，美國車企特斯拉在上海工廠生產的汽車佔比是最高的。

被稱為「德國汽車教父」的汽車產業問題專家杜登霍夫 圖片來源： Bernd Thissen/dpa/picture alliance

師從中國？

德國汽車產業專家杜登霍夫警告說，歐洲人切勿像美國人一樣拋出荒唐的言論，諸如「中國電動汽車能夠讓美國交通癱瘓，所以我們要禁止使用中國科技產品」。他認為，這樣的愚蠢言論「只會讓我們走向錯誤的道路。」他進一步指出，在電池技術方面領先的寧德時代等中國巨頭不可能在短期內被德國企業超越，「長期內也很難，所以我們德國需要和中國合作，我們必須也向中國學習。」

現在，中國企業正在醞釀換一種方式進軍歐洲市場。吉利汽車歐洲公司媒體公關主任克拉斯(Frank Klaas)說，吉利目前在歐洲並沒有電動汽車的生產線，「但是我們願意在銷售市場設廠生產。在關稅爭論、政治設限的背景下，我們肯定會考慮這個選項。」

「解碼中國」是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

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