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薩科齊
薩科齊(Nicolas Sarközy)是法國政治人物
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深度報導
巴黎上訴法院確認薩科齊罪成但減刑
巴黎上訴法院確認薩科齊罪成但減刑
巴黎上訴法院周三（2月14日）作出判決，法國前總統薩科齊2012年大選期間非法使用競選資金的罪名成立，被判處1年監禁。其中，6個月為緩刑，另6個月在監獄外執行。
政治
2024年2月15日
2024年2月15日
法國騷亂：殖民種族主義的遺產？
法國騷亂：殖民種族主義的遺產？
法國暴力抗議引發的騷亂似乎已經平息，但憤怒持續存在。與該國殖民歷史有關的種族主義問題總是被忽視。
政治
2023年7月4日
2023年7月4日
評論：在法國，沒人可凌駕於法律之上
評論：在法國，沒人可凌駕於法律之上
對前總統尼古拉-薩科齊的判決是一個訊號：在很長時間裡，法國統治階級習慣於不受懲罰。德國之聲記者Barbara Wesel認為，就此而言，法院現在是在為民主制服務。
Barbara Wesel
評論
政治
2021年3月2日
2021年3月2日
貪腐罪成 法前總統薩科齊被判刑
貪腐罪成 法前總統薩科齊被判刑
法國前總統薩科齊因受賄罪被判處3年監禁，緩期兩年執行。他也成為法國歷史上第二位因腐敗罪名而被定罪的前國家元首。
政治
2021年3月1日
2021年3月1日
法國前總統薩科齊關說案 確定開審
法國前總統薩科齊關說案 確定開審
據說他曾經提議以優渥條件交換內部資訊。他當時並沒有如願以償。現在他將接受法院調查。
政治
2018年3月30日
2018年3月30日
薩科齊因利比亞醜聞被拘
薩科齊因利比亞醜聞被拘
因涉嫌在2007年總統大選競選期間收受利比亞前獨裁者卡扎菲的非法獻金，法國前總統薩克奇本周二在巴黎近郊被警方拘留。63歲的薩克奇一直否認收受過卡扎菲的獻金。
政治
2018年3月21日
2018年3月21日
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