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萊比錫
位於德國薩克森州的大城市。在柏林牆倒塌前夕，萊比錫接連數月舉行抗議東德政權的周一大遊行，在東歐劇變進程中起到了重要作用。
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深度報導
德國左翼激進派人士被判入獄
德國左翼激進派人士被判入獄
因對新納粹分子發動多次襲擊，現年28歲的左翼激進派人士Lina E. 及其同謀被德勒斯登地方法庭判處監禁。
政治
2023年6月1日
2023年6月1日
抗議價格高漲 德國萊比錫數千人示威
抗議價格高漲 德國萊比錫數千人示威
德國聯邦政府為緩解能源價格飆升後果出台的巨額經濟紓困計劃才公佈，周一（9月5日）數千人在萊比錫走上街頭，表達對現行政策的不滿。其中有右翼也有左翼力量的支持者。
社會
2022年9月6日
2022年9月6日
必須去萊比錫一遊的十個理由
必須去萊比錫一遊的十個理由
今年6月9日到19日，巴赫音樂節在萊比錫舉辦。這位德國巴洛克音樂大師在萊比錫度過了他生命中的重要時光。除了巴赫，這裡還有更多文化和城市生活亮點。為什麼要去萊比錫走一走看一看？這裡有十個理由。
文化
2022年6月9日
2022年6月9日
11 張圖
中國紀錄片"爺爺和父親"獲萊比錫電影節大獎
中國紀錄片"爺爺和父親"獲萊比錫電影節大獎
上周末閉幕的萊比錫電影節上，中國導演鄧偉的《爺爺和父親》獲得最佳紀錄長片獎。此外，旅德中國電影人唐菡的作品獲得短片獎項。
文化
2021年11月1日
2021年11月1日
反猶風波：萊比錫飯店稱職員無過失
反猶風波：萊比錫飯店稱職員無過失
德國歌手吉爾對萊比錫一家飯店發出反猶主義的指控後，數百人前往涉事飯店舉行示威，表達對德國猶太人的支持。飯店表示，律師介入調查後得出的結論是，沒有跡象顯示，相關員工涉嫌犯法。
文化
2021年10月21日
2021年10月21日
「當部長和送外賣 都是為人民服務」
「當部長和送外賣 都是為人民服務」
Sayed Sadaat曾經是阿富汗的通信部長、擁有牛津大學雙碩士學位，如今他卻在德國萊比錫騎車送餐。他很慶幸沒有和腐敗分子同流合污。而對於當前阿富汗的局勢，他也有自己的看法。
政治
2021年8月31日
2021年8月31日
02:31 分鐘
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