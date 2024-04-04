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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

莫斯科

俄羅斯首都與最大都市、俄羅斯全國政治、經濟、科學、文化及交通的中心。城區人口約1200萬，是歐洲人口第二多的城市，僅次於伊斯坦堡，佔俄羅斯總人口的1/10。

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即時新聞

2024年4月4日

法俄防長通話 疑似各說各話

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深度報導

Russland | Moskau 2024 | Schusswaffenangriff Konzertsaal Crocus City Hall

莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？

莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？

已導致139人喪生的莫斯科襲擊事件後，俄羅斯維護國內安全的能力受到質疑，而普丁更是在事先無視西方的警訊。然而，他在俄國內的形象會有所損害嗎？
政治2024年3月27日
2023年10月17日，一名伊斯蘭極端分子在布魯塞爾殺害了兩名瑞典人。

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治2024年3月26日
莫斯科近郊「克羅庫斯城」音樂廳3月22日遭到俄羅斯20年來最嚴重的恐怖襲擊

中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？

中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？

莫斯科近郊音樂廳恐襲事件是誰干的？前環球時報總編胡錫進在微博上轉發「恐襲事件嫌疑人企圖向烏克蘭方向逃脫」的帖子，招致中國網民幾乎一邊倒地反對「栽贓」烏克蘭。不過，美國問題專家金燦榮表示「莫斯科恐襲應該不是美國干的」，也被一些粉絲罵。
政治2024年3月25日
自發前往恐怖襲擊事發地克羅庫斯城音樂廳獻花的民眾絡繹不絕

俄全國哀悼 遭襲音樂廳將被重建

俄全國哀悼 遭襲音樂廳將被重建

莫斯科近郊一音樂廳發生恐襲事件後，俄羅斯將3月24日定為全國哀悼日。此外，俄羅斯情報部門承認，確實收到美方提供的關於首都可能發生恐怖襲擊的訊息。
政治2024年3月24日
烏克蘭的第聶伯河水電站（DniproHES）遭到俄羅斯方面的襲擊

俄稱再奪一村 暗指烏克蘭和恐襲有關

俄稱再奪一村 暗指烏克蘭和恐襲有關

俄羅斯本周在俄烏戰場上捷報頻傳。此外，針對周五晚間的莫斯科音樂廳恐襲事件，俄羅斯總統普丁和該國聯邦安全局都暗示了烏克蘭的「痕跡」。
政治2024年3月23日
襲擊者槍擊音樂會觀眾並縱火，造成屋頂坍塌

莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼

莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼

恐怖組織「伊斯蘭國」已經宣佈對3月22日晚間的莫斯科音樂廳槍擊案負責。據俄官方統計，此案至少造成133人身亡。儘管俄烏戰爭仍在持續，美國、德國、法國等西方國家依然譴責了這起恐怖襲擊並對遇難民眾表示哀悼。
恐怖主義2024年3月23日
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