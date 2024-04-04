You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
莫斯科
俄羅斯首都與最大都市、俄羅斯全國政治、經濟、科學、文化及交通的中心。城區人口約1200萬，是歐洲人口第二多的城市，僅次於伊斯坦堡，佔俄羅斯總人口的1/10。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月4日
2024年4月4日
法俄防長通話 疑似各說各話
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？
莫斯科襲擊影響普丁在俄國內的形象嗎？
已導致139人喪生的莫斯科襲擊事件後，俄羅斯維護國內安全的能力受到質疑，而普丁更是在事先無視西方的警訊。然而，他在俄國內的形象會有所損害嗎？
政治
2024年3月27日
2024年3月27日
「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備
「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備
伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？
中國網民怎麼看莫斯科試圖將恐襲「栽贓」給烏克蘭？
莫斯科近郊音樂廳恐襲事件是誰干的？前環球時報總編胡錫進在微博上轉發「恐襲事件嫌疑人企圖向烏克蘭方向逃脫」的帖子，招致中國網民幾乎一邊倒地反對「栽贓」烏克蘭。不過，美國問題專家金燦榮表示「莫斯科恐襲應該不是美國干的」，也被一些粉絲罵。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
俄全國哀悼 遭襲音樂廳將被重建
俄全國哀悼 遭襲音樂廳將被重建
莫斯科近郊一音樂廳發生恐襲事件後，俄羅斯將3月24日定為全國哀悼日。此外，俄羅斯情報部門承認，確實收到美方提供的關於首都可能發生恐怖襲擊的訊息。
政治
2024年3月24日
2024年3月24日
俄稱再奪一村 暗指烏克蘭和恐襲有關
俄稱再奪一村 暗指烏克蘭和恐襲有關
俄羅斯本周在俄烏戰場上捷報頻傳。此外，針對周五晚間的莫斯科音樂廳恐襲事件，俄羅斯總統普丁和該國聯邦安全局都暗示了烏克蘭的「痕跡」。
政治
2024年3月23日
2024年3月23日
莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼
莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼
恐怖組織「伊斯蘭國」已經宣佈對3月22日晚間的莫斯科音樂廳槍擊案負責。據俄官方統計，此案至少造成133人身亡。儘管俄烏戰爭仍在持續，美國、德國、法國等西方國家依然譴責了這起恐怖襲擊並對遇難民眾表示哀悼。
恐怖主義
2024年3月23日
2024年3月23日
顯示更多
廣告