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航天
航天指與研究和探索外層空間有關的領域，航天器在太空的航行活動。
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深度報導
日本新型火箭試飛成功 將參與探月
日本新型火箭試飛成功 將參與探月
在去年的兩度失敗後，日本的新型運載火箭H3終於在2月17日成功試射。日本航天上個月剛剛實現月球探測器「軟著陸」。此次試射的新火箭今後還將為日本印度聯合探月項目發射探測器，並為美國主導的阿爾特彌斯探月計劃發射貨運飛船。
技術
2024年2月17日
2024年2月17日
太空武器今昔
太空武器今昔
白宮方面宣稱，俄羅斯研發了新型反衛星武器，但並沒有證實這種可能部署在太空的武器是否具有核能力。根據1967年生效的聯合國《外空條約》，各國不得在太空部署核武器或任何大規模殺傷性武器。但是，各簽約國卻從未放棄過太空軍事化的構想。
衝突
2024年2月16日
2024年2月16日
白宮指俄研發反衛星武器 未證實是否具核能力
白宮指俄研發反衛星武器 未證實是否具核能力
「俄國在太空部署核武器」的說法在美國鬧得沸沸揚揚，15日白宮發言人回應稱美國發現俄羅斯研發出反衛星武器。 此前，莫斯科方面反駁了相關說法，認為這不過是美國政府想從國會討取更多援助烏克蘭資金的伎倆。
衝突
2024年2月16日
2024年2月16日
美國私企月球探測器升空 計劃軟著陸
美國私企月球探測器升空 計劃軟著陸
2月15日凌晨，美國私營太空企業「直覺機器」的月球探測器「奧德修斯號」從卡納維拉爾角發射場升空。按照計劃，它將在下星期與月球表面軟著陸。一個月前，另一家美國私企的月球軟著陸任務失敗。
技術
2024年2月15日
2024年2月15日
從阿波羅到阿耳忒彌斯：美國何為將登月計劃交給私人公司？
從阿波羅到阿耳忒彌斯：美國何為將登月計劃交給私人公司？
經歷過輝煌的「阿波羅」計劃之後，美國的「阿耳忒彌斯」登月計劃為什麼選擇和私營公司合作？這會影響美國與中國、印度和日本之間的太空競爭嗎？
技術
2024年2月14日
2024年2月14日
「一箭九星」:中國捷龍三號運載火箭發射成功
「一箭九星」:中國捷龍三號運載火箭發射成功
在農歷龍年到來前夕，中國火箭公司投資的捷龍三號3日在廣東附近海域發射升空，將9顆衛星送入預定軌道，這也是該運載火箭首次搭載外國衛星。
技術
2024年2月3日
2024年2月3日
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