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翁山蘇姬

又譯「翁山蘇姬」。緬甸知名政治人物，任緬甸國務資政和外交部部長。

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深度報導

緬甸人民在2021年政變爆發初期，走上街頭抗議軍政府奪權

政變3年內戰未歇 緬甸再延長緊急狀態

政變3年內戰未歇 緬甸再延長緊急狀態

2021年2月1日凌晨，緬甸國防軍突襲逮捕以國務資政翁山蘇姬為首的政府官員，宣告國務大權移交給軍方總司令敏昂萊，引爆大規模血腥示威。如今政變剛滿3年，卻傳出敏昂萊面臨「逼宮」，究竟發生了什麼？
政治2024年2月1日
緬甸民族地方武裝之一的德昂民族解放軍（TNLA)與若開軍和緬甸民族民主同盟軍組成"三兄弟聯盟"，從10月27日向政府軍發動攻勢，並誓言打擊電詐集團

反叛武裝支持打擊電詐 緬甸軍方面對最大的民間武裝行動

反叛武裝支持打擊電詐 緬甸軍方面對最大的民間武裝行動

緬甸反叛武裝三兄弟聯盟自今年10月27日對緬甸軍政府武裝部隊發動協同進攻以來，緬甸政府軍節節敗退。反叛武裝除了反對軍政府，還將打擊緬甸境內的電詐團伙及其庇護者做為目標。有分析認為，北京不滿緬甸軍政府打擊電詐不力，給予了三兄弟聯盟一定支持。
政治2023年11月17日
被告席上的翁山蘇姬与溫敏

翁山蘇姬获減刑 仍面臨超長刑期

翁山蘇姬获減刑 仍面臨超長刑期

緬甸官方媒體8月1日報導稱，軍政府當天部分赦免了前民選政權領袖翁山蘇姬。在她被軍政府判定的19項罪行中，此次赦免只涉及其中5項、減刑僅6年。軍政府為紀唸佛教守夏節，總共赦免了7000多名囚犯。
人權2023年8月1日
2021年，緬甸軍方發動政變，民眾抗議遭到殘酷鎮壓

2023：緬甸內戰決定性的一年？

2023：緬甸內戰決定性的一年？

兩年前，緬甸軍方發動政變，引發了殘酷的內戰。2023 年，軍方希望通過虛假選舉獲得合法性。軍政府能否成功取決於抵抗運動的應對。
政治2023年2月5日
軍政府控制的法庭對翁山蘇姬提出的每項指控都被定罪成立

翁山蘇姬再以腐敗罪名獲刑七年

翁山蘇姬再以腐敗罪名獲刑七年

到目前為止，翁山蘇姬被緬甸軍政府法庭判定軍政府指控的每項罪名都成立，刑期總共達到33 年。
政治2022年12月30日
自緬甸發生軍事政變以來，翁山蘇姬一直被監禁

翁山蘇姬再次被判腐敗 累計刑期已達26年

翁山蘇姬再次被判腐敗 累計刑期已達26年

緬甸法院再次認定翁山蘇姬两起腐敗指控成立，加判她3年監禁。至此，翁山蘇姬已被累計判處26年監禁。
社會2022年10月12日
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