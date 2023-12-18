You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
絲綢之路
絲綢之路通常是指歐亞北部的古代商路，西漢時以長安為起點，經關中平原、河西走廊、塔裡木盆地，到錫爾河與烏滸河之間的中亞河中地區、大伊朗，並聯結地中海各國的陸上通道。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
「新絲綢之路」上的裂痕
「新絲綢之路」上的裂痕
中國已經在全球範圍內為基礎設施建設項目提供了超過1兆欧元的貸款。但越來越多的債務國要求延遲償還貸款，這也是因為並非所有的投資都能盈利的緣故。
政治
2023年12月18日
2023年12月18日
德語媒體: 中國欲借數字絲綢之路孕育新型軟實力
德語媒體: 中國欲借數字絲綢之路孕育新型軟實力
德國《經濟周刊》評價俄中之間並非合作無上限的夥伴關係，而是一種單方面的依賴關係。ntv關注中國數字絲綢之路的發展可能孕育出一種前所未有的新型軟實力。
政治
2023年1月27日
2023年1月27日
中國的「新絲綢之路」走不通了？
中國的「新絲綢之路」走不通了？
澳洲政府只是叫停了与中国合作的幾個小型基礎設施項目，但已讓中國政府顏面盡失。有專家指出，越來越多的國家開始警惕中國的野心，而德國政府成為西方國家共同對抗中國的「最大障礙」。
經濟
2021年5月3日
2021年5月3日
保時捷選擇走「絲綢之路」到中國
保時捷選擇走「絲綢之路」到中國
對於習近平的「一帶一路」來說，這是個好消息。近日德國老牌豪華轎車生產商保時捷宣佈，將利用「新絲綢之路」上的鐵路線向中國市場供應產品。
經濟
2019年5月4日
2019年5月4日
中國「數字絲綢之路」引領獨裁國家未來？
中國「數字絲綢之路」引領獨裁國家未來？
中國希望用下一代數據技術連接非洲和亞洲，而西方國家在這方面則處於落後的地位。我們能否把網路的未来交給北京呢？
技術
2019年4月27日
2019年4月27日
澤林視點：「新絲綢之路」上走平衡木
澤林視點：「新絲綢之路」上走平衡木
德國之聲專欄作者Frank Sieren認為，本周在北京召開的第二屆一帶一路高峰論壇的主要目的是，讓世界不再把中國的新絲綢之路計劃視為威脅。
政治
2019年4月25日
2019年4月25日
顯示更多
廣告