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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

納粹罪行

納粹主義，或國家社會主義，指1933年至1945年間統治德國的獨裁政治，即「第三帝國」。

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即時新聞

2024年4月24日

4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕

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深度報導

Eine Ausgabe des Grundgesetzes

75年前 德國基本法廢除死刑

75年前 德國基本法廢除死刑

1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權2024年4月21日
1939年希特勒在啤酒館前向納粹老兵發表演講，就在他離開後不久，一枚安放在演講台上的炸彈爆炸了。而希特勒因為提前了演講的時間而躲過了這場暗殺。

啤酒館政變失敗與希特勒崛起

啤酒館政變失敗與希特勒崛起

1923年希特勒在慕尼黑貝格勃勞凱勒啤酒館發動政變，試圖推翻魏瑪共和國，史稱「啤酒館政變」。此時距納粹崛起希特勒掌權還有十年。儘管該政變以失敗告終，但已成功將希特勒推上了政治舞台。
政治2024年4月7日
圖為委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的資料圖片

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由2024年3月6日
八分之一決賽中，拜仁最終以3:1戰勝拉齊奧

在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕

在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕

歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會2024年3月6日
China | Militärparade auf dem Tian』anmen-Platz 1989

受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能

受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能

谷歌上周五宣佈暫停人像生成功能，起因是受到"反白人"的批評，比如，有用戶稱，谷歌所生成的"納粹時期德國士兵"圖像有黑人和亞洲女性面孔。除此之外，谷歌還受到批評，拒絕生成與抗議運動有關的圖像，其中也包括天安門廣場抗議或香港民主運動。
技術2024年2月26日
盧拉在衣索比亞參加非盟峰會期間拋出爭議言論

巴西總統盧拉在以色列成為「不受歡迎的人」

巴西總統盧拉在以色列成為「不受歡迎的人」

由於將以色列在加薩地帶的軍事行動與猶太人大屠殺相提並論，巴西總統盧拉引發了一場外交風波。以色列周一宣佈盧拉為「不受歡迎的人」，巴西則急召駐以色列大使回國。
政治2024年2月20日
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