私人島嶼經營：過度旅遊的解藥？

經營私人渡假目的地，成為旅遊行業的新趨勢。這樣做可以一舉兩得：既能掙得更多旅遊收入，又能把遊客從過度擁擠的地方轉移開，避免若干旅遊熱門景點爆發的抗議浪潮。

（德國之聲中文網）北半球正當夏季，遊客絡繹不絕。旅遊業並不總是喜氣洋洋，許多熱門景點的當地人紛紛抱怨遊客過多。在西班牙的若干城市和馬略卡島，已經爆發了反對過度旅遊的抗議活動。威尼斯長期以來也深受游輪困擾，現在對這些遊客收取登陸費。裡斯本、布拉格和阿姆斯特丹的遊客與當地居民之間的緊張關係也在加劇。

這個難題怎麼解？一些企業認為他們可能找到了答案。

私人島嶼銷售量增加

加拿大公司私島公司（Private Islands Inc.）的創始人兼CEO克羅洛（Chris Krolow）表示，自新冠疫情以來，私人島嶼的銷售量激增。他指出，加勒比地區和中美洲的某些熱點地區如伯利茲和巴哈馬等尤其受歡迎。

克羅洛因電影片道HGTV的熱門節目《島嶼獵人》（Island Hunters》而聞名，是私人島嶼業務中的一位重要人物。他的公司有大約600個島嶼正在出售，價格跨度很大，從伯利茲的長礁（Long Caye）上一塊地約26,000美元（23,700歐元）到泰國蘭牙島（Rangyai Island）1.6億美元都有。

擁有超過25年的全球島嶼買賣經驗的克羅洛警告買家需要考慮營運島嶼的成本，這些成本可能包括供應、維護、裝修、人員配備以及往返島嶼的交通費用。

旅遊公司也在購買島嶼

克羅洛表示，個人並不是唯一的買家，一些財力雄厚的大公司也在參與島嶼購買。游輪公司、連鎖飯店和其他旅遊公司紛紛投資私人旅遊目的地，這樣做一舉兩得：既能掙得更多旅遊收入，又能把遊客從過度擁擠的地方轉移開。

擁有這些島嶼意味著公司可以控制整個旅遊體驗，確保遊客享受高品質的假期：無論是作為游輪部分的一日遊還是獨立渡假。

根據聯合國旅遊組織的數據，去年國際旅遊業收入高達1.5兆美元 圖片來源： imago images/kjorgen

挪威郵輪公司在加勒比海擁有兩個私人島嶼：巴哈馬的大斯特拉普島（Great Stirrup Cay）和伯利茲的豐收島（Harvest Caye）。該公司早在1977年就購買了大斯特拉普島，遊客可以在沙灘上放鬆，並享受水上運動。如今，那裡已成為一個海濱渡假村。該公司擁有的豐收島於2016年與伯利茲政府合作開放。

皇家加勒比游輪公司自1980年代以來一直在巴哈馬經營自己的島嶼可可灣島（Coco Cay）。最近，該公司在該島投資了2.5億美元進行建設。該公司還在海地經營一個私人渡假村，並計劃在太平洋的瓦努阿圖再開設另一個。該公司表示，每年約有200萬遊客訪問他們的私人渡假目的地。

據彭博社最近報導，自2019年以來，游輪公司已在加勒比海的私人海灘渡假村和島嶼上投資了至少15億美元，擴大或改善了他們的服務。如今，他們監管著至少15個島嶼和海灘，覆蓋巴哈馬、伯利茲、多明尼加共和國、海地和墨西哥的約5,200英畝（2,104公頃）的土地。

獨特奢華的渡假目的地

家族經營的菲舍爾旅行社公司（Fischer Travel）也在過去幾年中看到了私人島嶼渡假的需求增長。

「當談到私人島嶼時，趨勢一直都是這樣——和您中意的人選在最獨特和奢華的環境中相聚。」該公司總裁菲舍爾-羅森塔爾（Stacy Fischer-Rosenthal）對德國之聲表示，「話雖如此，需求量的確越來越高，私人島嶼的全年預訂量也在增加。」

在這家位於紐約市的會員旅遊和生活方式（lifestyle，或譯生活形態）公司，除差旅費和協調費外，客戶還需支付 15萬 美元的入會費和 2.5萬美元的年費。對於這些富有的客戶來說，只有想不到的，沒有買不起的。

「對於私人島嶼，加勒比海地區非常受歡迎，包括英屬維爾京群島和巴哈馬群島。」菲舍爾說，「加勒比海交通也很方便，尤其是從紐約出發，對於那些擁有私人飛機的人來說，很容易為了能夠度長周末而買下一個島嶼。」

聯合國旅遊機構預計全球旅行將在今年完全恢復，甚至比疫情前增加2% 圖片來源： Stefan Sauer/dpa/picture alliance

營運島嶼是一項艱巨的工作

然而，擁有一個島嶼並非全都意味著熱帶魅力。許多私人島嶼並不位於加勒比地區或其他陽光充足的地方。蘇格蘭北部和挪威提供了大量這樣的島嶼。

由於其獨特的地理位置，島嶼與大陸分離，許多服務，如水電基礎設施、垃圾清理，甚至食物、包裹或緊急醫療護理，都需要額外考慮。自給自足可能有其好處，但這種孤立的生活方式既昂貴又複雜。

此外，世界上幾乎所有島嶼都屬於某個國家。這些國家中有些限制外國買家擁有財產，還有一些根本不允許土地的自由買賣。

即使遠離大陸，也逃避不了國家法律和地方法規，可能涉及建築許可證、自然保護、勞工規則和許多其他問題。因此，無論是個人還是公司，都應在購買島嶼天堂之前做足功課。

隨著全球旅遊業強勢復甦，私人渡假島嶼是否真的能緩解巴塞隆納或威尼斯等熱點旅遊目的地的壓力，抑或只是增加更多遊客，仍有待觀察。

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