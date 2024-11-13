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Timothy Rooks

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Timothy Rooks是記者和資深編輯，長期以來他一直尋找令人意外的故事，以及獨特的新聞人物，以更好地解釋這個世界如何運作。

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Timothy Rooks 的精選報導

圖中顯示美國總統拜登2021年在底特律通用汽車工廠發表講話

美國經濟真的在乎誰當總統嗎？

在過去的15年裡，與其他國家相比，美國的經濟表現令人難以置信地強勁——增加了數百萬個就業崗位，並迅速地從新冠疫情的震蕩中復甦。美國經濟真的需要「讓美國再次偉大」嗎？
經濟2024年11月4日
美中關係將是任何想收購TikTok的買家無法迴避的問題

TikTok被迫「分家」 誰可能接盤？

美國總統拜登已簽署TikTok剝離法案，要求字節跳動出售TikTok在美業務。DW研究了TikTok出售的可能性、誰有財力收購，以及收購這樣一家社群網站會遇到哪些障礙。
政治2024年4月27日
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Timothy Rooks 的更多報導

川普威脅全面施加關稅，歐盟做好準備了嗎？

歐盟需要擔心與美國的貿易戰嗎？

歐盟需要擔心與美國的貿易戰嗎？

隨著川普再次當選美國總統，許多歐洲企業擔心他承諾的關稅浪潮可能會導致貿易戰。是他們反應過度，還是歐盟需要做好更充分的準備？
經濟2024年11月13日
私人島嶼不再只是007電影中的大反派或希臘航運大亨的秘密藏身之地

私人島嶼經營：過度旅遊的解藥？

私人島嶼經營：過度旅遊的解藥？

經營私人渡假目的地，成為旅遊行業的新趨勢。這樣做可以一舉兩得：既能掙得更多旅遊收入，又能把遊客從過度擁擠的地方轉移開，避免若干旅遊熱門景點爆發的抗議浪潮。
經濟2024年8月25日
拜登政府希望將先進晶片製造技術本土化，為美國創造就業機會並減少對亞洲進口的依賴

擺脫對台灣晶片依賴 美國能辦到嗎？

擺脫對台灣晶片依賴 美國能辦到嗎？

拜登迫切希望將先進的晶片製造技術引入美國，並願意為此付出高昂代價。美國想利用《晶片與科學法案》，斥資數十億美元吸引製造商。但他們能與台灣競爭嗎？
經濟2024年4月28日
Temu在美國的營銷口號：像億萬富翁一樣購物

Temu在電商領域的艱難淘金路

Temu在電商領域的艱難淘金路

作為中國電商巨頭拼多多的海外母公司，Temu平台已經席捲了世界上很多地區。雖然低廉的定價使其迅速佔領了可觀的市場份額，但是Temu也面臨諸多挑戰。
經濟2024年2月29日
梅耶斯是首位身價突破1000億美元大關的女性

全球最富有的女性是誰？

全球最富有的女性是誰？

法國化妝品億萬富翁弗朗索瓦絲‧貝當古‧梅耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）成為了首位身價突破1000億美元女性。她是誰，她又是如何成為世界上最富有的女性的呢？
經濟2024年1月7日
Temu在西方國家吸引了消費者，但也引發了爭議

來自中國的Temu：價格與風險孰輕孰重

來自中國的Temu：價格與風險孰輕孰重

中國購物應用Temu風靡全球，以價格低廉和直銷方式吸引顧客。隱私、勞工標準和環境保護等抽象概念都會被眼前的低價碾壓成粉末。
社會2023年9月5日
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