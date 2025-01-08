祖克柏為什麼停止臉書的事實核查機制?

在川普的總統就職典禮前夕，臉書創始人祖克柏步馬斯克後塵，宣佈停止平台的事实核查機制。專業新聞機構對這個決定感到震驚，堅稱事實查核並非言論審查。

(德國之聲中文網)周二（7日），臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）称Meta已經「犯了太多錯誤，審查太過頭」；隨著去年11月川普再度贏得美國總統大選，祖克柏認為現在是時候回到「以言論自由为优先”的道路。

接下來首先從美國開始，Meta的事實查核機制（fact-checking）會逐步被類似於X平台「社群筆記」（community notes）的工具取代。簡單來說，X的社群筆記是一般使用者共同編輯、補充貼文的背景資訊；支持此做法的人認為，相較於由上而下的審查，由不同背景的用戶共同凝聚出的資訊更為可靠。這一決定帶來的直接後果是，今後臉書上將再無遮攔，各種言論，包括假新聞，都能登上這個平台。

Meta原先的事實查核則是透過專業團隊，也就是跟全球80多個新聞與事實查核機構合作，由Meta付費，這些機構為Meta平台提供26種語言的事實查核內容。一旦內容被標注為「錯誤」，便會在動態消息中被降低觸及；如果有人分享該貼文，平台會附上一篇文章說明為何它具有誤導性。

Meta先前之所以推動事實查核機制，是因為2016年川普胜選之後，許多人質疑這是臉書上的假訊息推波助瀾、加上俄羅斯等外國干預導致的結果。 Meta還曾在2021年起減少平台上的政治內容傳播，但此方針如今面臨改變。

此外，Meta也將不再主動審查仇恨言論，除非有用戶檢舉。跟移民、LGBTQ性別認同有關的爭議和仇恨言論，在Meta平台上的管控和限制都會減少。祖克柏表示，以後會把焦點放在恐怖主義、剥削儿童、詐騙、毒品等「非常嚴重的違規行為」。

被問到Meta新做法會不會是回應他的威脅，川普回應：「可能吧。」 圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

向保守派勢力低頭？

在川普重返白宮之際，Meta此舉被質疑是對保守派聲浪低頭。事實上，包含祖克柏在內，很多科技公司老闆最近都造訪了佛州海湖莊園會見川普，並為其1月20日的就職典禮捐獻重金。

2021年1月6日的國會暴動事件時，川普遭社群平台停權，曾引發社群媒體「打壓」言論自由爭議。當時臉書和推特（今稱X）以違反社群準則、有煽動暴力疑慮為由把他停權，之後過了很長一段時間才恢復了川普的帳號。川普曾指控Meta對他有偏見，甚至曾揚言要將祖克柏送進監獄。7日，被問到Meta新做法會不會是回应他的威脅，川普回應：「可能吧。」

值得注意的是，祖克柏最近的幾項新措施，都被解讀是要修補跟川普阵營的关系：他除了捐1百萬美元給川普就職基金，又把川普密友、終極格鬥冠軍賽（UFC）主席懷特（Dana White）納入Meta董事會，並任命共和黨幕僚卡普蘭（Joel Kaplan）為Meta全球事務主管。

卡普蘭7日把Meta先前的內容管控政策形容為「臉書監獄」。許多保守派人士都有類似主張，把事實查核看成一種言論審查，認為右翼的聲音「被針對」打壓。 2022年收購了推特的馬斯克已成川普支持者，他7日在自家平台X上評價Meta的新措施「很棒」。

川普的臉書帳號被封後又復活 圖片來源： Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance

專業新聞機構：事實查核並非言論審查

跟Meta有合作關係的法新社發聲明說：「我們跟大家一樣，今天看新聞才知道這件事。這對事實查核群體和新聞業來說，是沉重的打擊。」

國際事實查核聯盟（IFCN）總監霍蘭（Angie Drobnic Holan）質疑祖克柏把事實查核形容為「偏頗」、「像審查一樣」等論調。 「有事實查核的新聞，從來就不是審查或刪掉貼文，而是替有爭議的主張增加資訊和背景，以及揭穿具欺騙性的說法和陰謀論。」

霍蘭認為，Meta此舉傷害的是那些想在社群媒體平台獲取準確、可靠資訊，而且仰賴這些資訊做出日常決策、跟親友互動的一般使用者。

非營利組織資訊韌性中心（CIR）共同創辦人伯裡（Ross Burley）則指出，在假訊息和有害內容發展前所未有之快的時候，Meta此舉是內容管控的大退步，「看起來更像是為了達到政治上的安撫，而不是一個明智的決策」。

美國甘尼特報業集團（Gannett Media）首席內容主管羅伯茲（Kristin Roberts）表示：「真相和事實是為了所有人，不是為左派或右派服務。我們會繼續提供真相與事實。」

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(綜合報導)

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