火星地表下或有大量液態水

（德國之聲中文網）對美國國家航空航天局（NASA）已退役的洞察號（InSight）火星探測器的最新數據分析顯示，火星可能擁有大量液態水。洞察號在2018年發射，當時的任務是紀錄火星的地質活動狀況，它也快速偵測到火星是一顆仍活躍著的行星。

新的數據分析顯示，當火星在數十億年前失去大氣層後，水份並沒有蒸發或僅成為南北極的冰凍水。不過，要獲取這些水基本上是不可能的。因為火星上的水並不存在於表面，而是分佈在火星地殼以下至少11公里深處的岩層當中。

加州聖地牙哥大學和柏克萊大學研究員估計，火星上浸泡在岩層中的液態水，足夠創造覆蓋整個火星約2公里厚度的海洋。

但是，由於目前地球上沒有任何探鑽能夠汲取那樣深度的地下水，要在火星上做到這項創舉可說微乎其微。

利用洞察號火星探測器探測水源

儘管缺少科技設備探測火星的地核，科學家表示，分析波動數據也能瞭解火星的地殼和礦物組成。

這些數據來自洞察號火星探測器四年期任務，該任務在2022年12月結束。

在蒐集的數據中，有部分記錄被稱為 「火星地震」，此外還有隕石撞擊造成的星球表面震動，洞察號錄這些活動過程中地震波的波速。

研究團隊利用「岩石物理模型」來計算火星的地殼屬性，這是藉由快速移動的地震波通過岩石來測得。

研究主持人，同時也是聖地牙哥大學斯克裡普斯海洋研究所（UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography）地質物理學家的萊特（Vashan Wright）表示：「我們的目標是研究聲波和岩石成分的相關性。當岩石密度越高，聲波傳遞速度越快。當你添加一些液態水在裡面，聲波速度會提升。假使岩石裂開，聲波速度會下降。」

萊特和同事對他們的研究採取「未知論態度」，他們並不期待在火星地層下找到液態水，而是期待找到任何一丁點與水相似的物質，或是蔓延在岩層中的水份。

萊特說：「人類對火星一直以來都有許多疑問和好奇，這項研究給我們一些答案－它給我們線索以瞭解未受人類影響的水循環是什麼樣子。」

哪裡有水源，哪裡就有生命?

萊特和同事不是第一個想瞭解液態水是否存在於火星的研究團隊。

2022年，美國加州理工學院利用「火星偵察軌道衛星」研究火星地表上的鹽分沉積，他們推測直到20億年前水分都還存在於火星。

有關北極冰帽的研究顯示，液態水可能存在於寒冷的地表下，但近期的調查認為，這可能只是一種雷達偵測上造成的錯誤解讀。

根據十年前NASA的研究顯示，水分有可能偶爾在火星地表上流動。這個結果令許多努力尋找火星上是否有生命的科學家感到興奮。跟地球一樣，液態水被認為是生命起源與演化的重要因素。

萊特說：「水似乎對生命來說是必要條件。...如果你在深處發現水，並不意味著生命，它意味著生命存在的可能性。」

這份研究數據現在刊登在美國國家科學院院刊上。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。