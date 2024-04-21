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法蘭克福車展
法蘭克福車展（ＩＡＡ），全球規模最大的車展，有「汽車奧運會」之稱。
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即時新聞
2024年4月21日
2024年4月21日
大眾十年前遭竊密 中國否認駭客間諜
2024年4月19日
2024年4月19日
巴基斯坦發生自殺式襲擊 5日本工人死裡逃生
2024年4月15日
2024年4月15日
要對話，不要對抗：德國汽車工業反對對中國車徵收懲罰性關稅
2024年4月15日
2024年4月15日
進口中國車大勢所趨 肖爾茨：前提是公平競爭
2024年4月15日
2024年4月15日
蔚來汽車創辦人在美演說 促市場開放
2024年4月13日
2024年4月13日
中國商務部長批評歐盟「雙標主義」
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深度報導
德語媒體：讓他們來
德語媒體：讓他們來
德國總理肖爾茨訪華期間表示，在公平競爭的前提下，歐洲汽車市場應向中國開放。《南德意志報》就此發表題為「讓他們來」的評論。《法蘭克福匯報》則指出，肖爾茨此行難見「去風險」的苗頭。
經濟
2024年4月15日
2024年4月15日
德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥
德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥
德國總理肖爾茨在中國的三天行程安排的相當緊湊，在首站重慶，他參觀了德國汽車零件供應商博世的氫燃料電池工廠，在上海，他在同濟大學發表講話。伊朗對以色列發動空襲給這位德國總理在中國的行程帶來影響。
經濟
2024年4月15日
2024年4月15日
01:40 分鐘
德語媒體：「去風險」的三大支柱
德語媒體：「去風險」的三大支柱
德國總理肖爾茨即將開啟的訪華之旅面臨艱難的平衡任務，《南德意志報》分析了德國經濟對華「去風險」的三大支柱，並且指出這項任務「實際操作起來這就像讓一艘遠洋巨輪在全速行駛的過程中變換航道一樣」。
政治
2024年4月12日
2024年4月12日
調查：德國企業對華「去風險」成效可圈可點
調查：德國企業對華「去風險」成效可圈可點
根據德國ifo經濟研究所新發布的調研報告，在家具和汽車製造領域，德國企業降低對中國依賴度的努力已經取得顯著成效。而相比之下，化工產業不僅沒有做到「去風險」，反而還更加依賴於從中國進口的原材料和中間產品。
經濟
2024年4月12日
2024年4月12日
德語媒體：補貼電動汽車 利及全球人民
德語媒體：補貼電動汽車 利及全球人民
面對收受大量補貼的中國電動汽車，歐洲人應該如何應對？《商報》呼籲，要以謙虛又自信的姿態和中國人展開合作。《標準報》認為，沒有必要制裁中國，而是應該和中國展開補貼競賽。
媒體
2024年4月11日
2024年4月11日
耶倫：不讓「中國衝擊波」重演 摧毀美國工業
耶倫：不讓「中國衝擊波」重演 摧毀美國工業
結束訪華之際，耶倫強調產能過剩的威脅，表示中國太大了，世界其它國家無法吸收如此巨大的產能。中國官員則指出，中國企業的快速發展靠的不是補貼，而是技術持續創新。
經濟
2024年4月8日
2024年4月8日
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